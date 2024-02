Periodista Natalia Suárez renunció a ‘Telenoticias’

La periodista de Telenoticias Natalia Suárez presentó su renuncia después de 14 años de trabajar para Teletica. Ella fungía como jefa de información de la edición matutina.

Natalia Suárez ha realizado la mayor parte de su carrera en Teletica. Foto: Instagram (Natalia Suárez)

“Con mucha nostalgia, cierro 14 años en Telenoticias. Me voy con un profundo agradecimiento con la empresa y con mis jefes, Ignacio Santos y Lázaro Malvarez, quienes han sido tremendamente generosos al compartir sus conocimientos y experiencia profesional. A ellos y a todo el equipo de Telenoticias me une por siempre, no solo el ejercicio profesional, sino un profundo cariño y admiración”, expresó la comunicadora en una nota replicada por Teletica.

