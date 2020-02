“Así como lo es para un futbolista y un técnico de fútbol, para un periodista deportivo asistir a un mundial es un sueño. Cuando me tocó ir a Sudáfrica 2010 estaba muy jovencito (tenía 23 años) y obviamente había un sentimiento de mucha alegría, pero Costa Rica no estaba ahí, entonces la intensidad de la cobertura y la adrenalina eran distintas. En cambio para Brasil no solo la Sele estaba en competencia, sino que hizo una actuación histórica y aquello era una locura”, recordó Zumbado a mediados de mayo del 2018, en declaraciones que dio a Viva antes de iniciar el periplo por el Mundial.