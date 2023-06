Patricia Figueroa habla de los 19 años de ‘Giros’: ‘Ahora estoy haciendo cosas que no hacía de joven’

Hay dos voces de Patricia Figueroa en esta entrevista: está la versión de la presentadora orgullosa y conmovida, pero también la de la mujer que no puede parar de reír por las nuevas aventuras que asume cada mañana. Han pasado 19 años desde que Giros, la revista matutina de Repretel vio la luz, y desde entonces ella ha estado al frente de la cámara sonriéndole a la audiencia.

Es mucho lo que ha girado este programa y de eso habla la figura televisiva, de 53 años. En la actualidad, la revista matutina inicia con sus presentadores Patricia Figueroa, Ítalo Marenco, Maricrís Rodríguez y Rafa Pérez, siempre felices y bailando todo tipo de ritmos. Antes de compartir conocimientos, los conductores buscan transmitir alegría.

Tras 19 años de vida de la revista matutina, Patricia Figueroa continúa siendo el rostro de 'Giros'. Foto: Patricia Figueroa para LN

Patricia se ríe pensando en cómo han cambiado los tiempos y cómo ha evolucionado el contenido. Sus risas se convierten en carcajadas cuando cae en cuenta de que salir bailando no es lo más novedoso: un día puede presentarse manejando una moto eléctrica o montada sobre un amable búfalo. Atrás quedaron aquellos tiempos, de hace 19 años, donde aparecía simpática saludando, como única presentadora, y pasando de inmediato a la entrevista con un especialista.

Antes recibían la retroalimentación del público a través de llamadas telefónicas, ahora es gracias a la cercanía que dan las redes sociales.

Figueroa, el rostro perenne de Giros, atesora momentos, se siente orgullosa de la ayuda que ha podido transmitir y se ríe de las ideas diarias de la producción que hoy la sacan de su zona de confort.

Giros celebra 19 años y su productora, Yamileth Guido, manifestó su satisfacción por el aniversario de la revista, que asegura es “la mejor compañía de las mañanas y que ofrece a los televidentes ideas frescas, consejos de expertos y provee las herramientas para que enfrenten sus retos de vida de la mejor forma”.

Por su parte, Patricia Figueroa repasó cómo ha sido este tiempo, cómo ha marcado su vida y, además, lo que representa para ella mantenerse como una figura consolidada y muy querida.

Maricrís ROdríguez, Ítalo Marenco, Patricia Figueroa y Rafa Pérez son los actuales presentadores de 'Giros'. Foto: Repretel para LN

LEA MÁS: Patricia Figueroa: ‘Tengo más de vivir en Costa Rica que en mi tierra natal’

Una aventura que no para de girar Copiado!

-¿Cómo han sido estos 19 años en Giros?

Han sido una aventura y una experiencia maravillosa. Giros es y ha sido, desde el primer día, una gran parte de mi vida. Gracias al formato de revista en el que tenés tanta variedad de temáticas, tantas personas diferentes con las que convivís, con conocimiento en muchas áreas, el aprendizaje es constante.

“Giros trata de ser variado, útil, nos enseña mucho y responde a las necesidades del televidente. Es lindo cuando te encontrás con alguien y te dicen lo que les sirvió lo que dijo algún médico o especialiasta, que pudieron reaccionar tras lo que dijo una psicóloga”.

-Mencionaba que en este tiempo ha vivido situaciones bonitas, diferentes y que ha conocido mucho. ¿Qué es lo que más la ha marcado de estos años de programa?

Este tiempo ha dejado una marca en el corazón, sobre todo de agradecimiento hacia esas personas que cada mañana abren las puertas de sus hogares. El mayor agradecimiento se siente al ver que el programa está vigente por 19 años. Este es un cariño que me marca.

-¿Qué es lo que más atesora de Giros?

Hay tantas cosas. Atesoro todo lo que cada una de las personas que vienen al programa comparten con nosotros y se lo entregan a los televidentes. Atesoro el cariño que han tenido los colaboradores de distintas áreas (médicos, abogados, especialistas en belleza, actualidad, entre otros). Atesoro la voluntad de cada persona que ha hecho posible este programa.

-En tiempos recientes el programa se ha refrescado, hay mucha innovación y no falta la sesión de baile de los presentadores. Hace poco, incluso, les visitó un búfalo…

(Risas). Los tiempos marcan cambios. Son 19 años y como bien lo dice su nombre, el programa ha dado muchos giros, va variando. Ahora la gente se quiere enchufar y llenarse de energía. Venimos de tiempos difíciles: pasa la pandemia, una situación económica complicada en el país y el mundo. Nuestra labor y tarea es alegrar la vida, hacerlos reír, sin dejar de compartir lo que es útil para los televidentes en temas de actualidad, innovación y salud.

“Ahora estoy haciendo cosas que no hacía de joven: aparezco montada en un búfalo o en una bici eléctrica.

Además de llevar alegría, le ponemos un peso muy importante a la parte de salud. Creemos que la salud de la familia costarricense es importante: desde los pequeñines hasta los adultos mayores. Hay quienes tienen facilidad para ir a doctores, otros no. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud en general: física y mental. También nunca faltan los temas legales con abogados. Dan ventana al publico para poder saber y conocer”.

Patricia Figueroa atesora las primeras fotos que le hicieron para el lanzamiento de 'Giros', en el 2004. Al inicio ella era la única presentadora del programa. Hoy son 4. Foto: Patricia Figueroa para LN

-¿Cómo ha sido para usted el proceso de acoplarse a los cambios que naturalmente trae la evolución de los años?

Creo que uno definitivamente se acopla si está en un lugar que le encanta. Giros es mi casa. Es mi corazón. Ha sido muy lindo. Es lindo compartir con jóvenes que inyectan esa energía contagiosa. Al principio decía: ‘híjole, hay que bailar todas las mañanas, pero lo cierto es que uno se inyecta y va con todo para contagiar a la gente.

“Está bien mover el esqueleto, no se vale pensar que solo la juventud tenga esa alegría, ese ánimo. Hay que mover el mueble, hacer el oficio brincando. Mientras estemos saludables, trataremos de vivir y disfrutar la vida en todos sus sentidos”.

-Hablemos de sus tres compañeros, ¿cómo es su relación con cada uno de ellos?

Maricris es muy nueva, recién nos estamos conociendo. Es una chiquilla que está muy ilusionada y feliz de estar en la tele: tiene lo suyo para aportar. Es alegre y fresca.

En el caso de Ítalo con él tengo años trabajando, igual con Rafa. A veces los trato como hermanos, como hijos o maridos. Tenemos una empatía gigante. A los dos los amo. Son chicos sumamente diferentes, de generaciones diferentes. Ítalo está en sus cuarentas y Rafa en sus veintes, tiene unos años más que mi hija.

A uno se le metió un cachiflin, es increíble la energía de Ítalo. Rafa es más sereno, más formal. Super integrado con todo. Los dos son tan nobles. Me chinean tremendamente. Los dos son amorosos conmigo. Esa es una de las cosas que me encanta de cada mañana. Es lindo tener equipo compenetrado. Muchas veces se ve la locura en cámara, pero fuera de ella estamos muertos de risa o serios apoyándonos.

Sé que pronto con Maricrís será como si tuviéramos muchos años trabajando juntos. Es bonito que todos seamos diferentes porque son maneras diferentes de llegarle a la gente.

Patricia Figueroa en una transmisión de 'Giros' luego de la tragedia en la zona de Cinchona. Foto: Patricia Figueroa para LN

-Las risas no faltan en el programa, recuerdo hace un tiempo que para un partido de La Sele pusieron fuegos artificiales y de repente estallaron y usted se sorprendió al punto de gritar y salir corriendo… Todo muy espontáneo.

Esa cosa detonó, casi en mi trasero, sin que nos avisaran: salí disparada pero muerta de risa. Fue tan natural. Creímos que nos iba a estallar encima. Fue demasiado gracioso pero nos pegamos el susto de la vida.

“Hoy más que nunca queremos regalar sonrisas, diversión, disfrutar de manera sana. Hay cosas curiosas, como cuando estaba montando un búfalo y de repente cuando lo toco sentí un graserío y era que porqué les ponen vaselina. Otro día llevaron un perico y se le hizo popó en el hombro a Rafa que es tan pulcro. Son cosas tan naturales”.

La presentadora Patricia Figueroa se ha mantenido como una figura consolidada en la pantalla de Repretel. Foto: Patricia Figueroa para LN

-¿Cómo ha contribuido Giros en su vida?

Para mí ha sido riquísimo. Giros me hace una mejor persona, más preparada, más sabia. No podría enumerar ni cuantificar lo que verdaderamente he aprendido y he experimentado. Todo eso que he absorbido de gente hermosa que ha pasado por ahí. Giros me ha hecho mejor persona. Me hace el corazoncito más grande. Es mucho el agradecimiento que tengo. Ha sido mucho enriquecimiento personal y profesional.

-¿Cómo siente ser una figura permanente en la pantalla a la que la gente quiere y respeta?

Para mí es un honor y un privilegio estar al aire en este programa. He estado en noticias (fue presentadora de Noticias Repretel) que es un formato muy lindo e interesante. Pero el formato de revista te permite darte íntegramente. Me siento privilegiada de estar hace 19 años en un programa que amé desde su concepción, lo vi nacer y lo veo madurar y girar en todos estos tiempos.