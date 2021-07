Imagen sin titulo - GN

Salió del hospital. El comediante Norval Calvo , quien estuvo en las transmisiones de las corridas de toros de Repretel, fue dado de alta ayer en la mañana del Hospital Clínica Bíblica, tras una exitosa operación que se le practicó el lunes, en su hombro derecho.

Calvo sufrió una fractura en ese hombro la noche del domingo, tras caer al suelo con todo el peso de su cuerpo, al tratar de huir de una vaquilla en el redondel de Zapote.

Aunque ya se encuentra bien, el humorista debe guardar mucho reposo durante un mes, para luego entrar a la rehabilitación.

“La operación fue un poco complicada porque duró casi 4 horas. Estuve con anestesia total. Tenía el húmero (hueso que forma parte del hombro) en tres pedazos. Armaron como un rompecabezas y me pusieron una platina con 11 tornillos que lo sujetan”, describió Calvo .

El humorista afirmó que el dolor que sentía era tan fuerte que no podía ni caminar, aunque la lesión fuera el hombro.

En reposo. Norval estará un mes con la platina en su hombro. El 15 de enero vuelve al trabajo. mAYELA lÓPEZ/aRCHIVO.

“Me operó también parte del músculo bícep, lo cortó para acomodar todo. Por tener platina no se necesita yeso, debo estar inmovilizado un mes para luego comenzar la rehabilitación”, contó Calvo, quien fue operado por el doctor Fernando Contreras Soares.

Jorge Cortés, director médico y vocero del Hospital Clínica Bíblica, indicó el tratamiento que se le aplicó al director de Pelando el ojo .

“La lesión se localiza en el húmero proximal derecho (parte superior que es uno de los tres huesos del hombro). La cirugía tuvo una duración de 3 horas y media, fue larga y compleja, pero obteniendo un resultado exitoso. Por suerte solo hubo necesidad de ponerle una platina para estabilizar el hueso, y no ameritó de otros procedimientos”, señaló el médico.

Luego de ser dado de alta ayer a las 9: 30 a. m., el doctor dijo que su recuperación solo en la parte de la herida requiere un mes, pero en la parte muscular y de movimiento el tiempo es más largo.

“La terapia depende de su evolución, puede ser unos tres meses en total pero eso no impedirá su labor profesional”, contó Cortes.

Al trabajo hasta el 15.

A pesar del susto que se llevó el comediante, Calvo, quien luego del desempeño de fin y principio de año se encuentra de vacaciones, dijo que regresará a sus labores en el programa Pelando el ojo , de radio Monumental, en su primer capítulo de este 2014, el lunes 15 de enero.

“Afortunadamente, estamos de vacaciones en la radio, entonces guardaré reposo pero en mis vacaciones. El doctor me dijo también que más adelante ocuparé movilidad para que no se me atrofie”.

Norval detalló que el golpe se lo llevó en el momento en que su pie se atascó en la arena (al no llevar zapatos que lo sujeten a la arena), resbaló y cayó con todo el peso de su brazo al suelo. La vaquilla se le acercó y herido, volvió a tirarse al suelo.

“Donde me sentí más agüevado fue que simplemente por caerme me quebré, fue sin gracia. Nunca me había quebrado. Lo que me tiene contento son los muchas muestras de cariño y mensajes de la gente. Eso le llega a uno”, finalizó.