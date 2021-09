Nilsen Buján está de regreso en la TV: ‘Tuve que desempolvar el saco y la corbata’

Tras cinco años de permanecer alejado de la pantalla, el experiodista de Telenoticias Nilsen Buján está de regreso en la televisión nacional. Canal 8, de Multimedios, le abrió las puertas para que llevara el programa Pulso empresarial a su parrilla.

Pulso empresarial es un espacio de una hora que se transmite todos los domingos, a partir de las 4 p. m.. Su objetivo es impulsar a los emprendedores ticos para que su pequeño negocio se convierta en un proyecto de éxito.

Dicho programa no es nuevo, pues Nilsen lo creó hace exactamente cinco años y seis meses, precisamente para ayudar a los pequeños y medianos empresarios. Desde entonces lo ha llevado a la radio, a Spotify (en forma de podcast) y a las redes sociales; sin embargo, es hasta ahora que hace su debut en televisión.

Con la llegada de 'Pulso empresarial' a la televisión, Nilsen Buján está cumpliendo un sueño. (Nilsen Buján para LN)

“Es una alegría diferente, porque Pulso empresarial es algo que yo fundé y, la verdad, cuando yo empecé en la radio, pensaba que en algún momento quería llegar a la televisión. Siempre había tenido esa meta y, ahora, la oportunidad llega en un momento muy importante a nivel país, porque estamos enfocados en los emprendedores y en las pymes. Además, con Multimedios, hay una buena relación y un buen trato también.

“Sin embargo he tenido que hacer ajustes, porque yo produzco el programa con un equipo de producción que tenemos. Entonces, al hacer las agendas de los entrevistados, la parte del maquillaje, los micrófonos, las luces los tiros de cámara... había que volver a desempolvar todo eso, pero creo que nos ha ido muy bien y nos sentimos muy felices”, comenta el periodista.

Además, Nilsen no oculta la emoción que le produce el volver a estar frente a las cámaras de televisión, pues asegura que siempre ha sido su pasión. En esa línea, revela con entusiasmo que la nueva etapa lo ha obligado a desempolvar los trajes para presentarse frente a la audiencia.

“Definitivamente me gusta, me encanta. Cuando estoy frente a las cámaras me siento en lo mío, la televisión siempre ha sido uno de mis medios favoritos. Lo que pasa es que he tenido que hacer algunos ajustes, por ejemplo, en la vestimenta, porque tengo que presentarme de saco y corbata, es decir, desempolvar un poco el clóset”, detalla.

Pero este no es el único proyecto que Buján tiene en televisión, pues los miércoles en Telediario presenta una cápsula informativa sobre negocios. Además, no descarta formar parte de alguna una nueva apuesta televisiva.

“Me encantaría regresar con más proyectos a la televisión. La verdad, yo siento que eso sí se va a dar, no cierro esa posibilidad”, afirma.

Apoyo a emprendedores

Desde que Pulso empresarial se estrenó, el programa ha pasado por varias emisoras. Estuvo en Radio Actual, Columbia, Teletica Radio y, desde principios del 2021, forma parte de Amplify Radio. Asimismo, se transmite de forma simultánea, de lunes a viernes, por medio de Facebook.

No obstante, Buján es enfático en que el formato que verán los televidentes será un poco diferente a lo que se escucha todos los días en la emisora.

“Es una sensación de más cercanía, de un contacto visual importante y oportuno. Además, la televisión da la posibilidad de mostrar a la población todo lo que hoy están haciendo los emprendedores y empresarios. En la radio, hay que ilustrarlo diferente, por medio de palabras.

“Y en redes sociales de pronto sí transmitimos, pero no es lo mismo que la pantalla chica. Para mí, el gran reto es lograr que el público le interese este proyecto, porque es la primera vez que ya está en televisión abierta y es algo muy diferente”, comenta.

Nielsen Buján salió de Teletica hace cinco años. En ese canal laboró por poco más de una década. (Nilsen Buján para LN)

En televisión, Pulso empresarial ofrecerá casos reales de emprendedores que se convierten en empresarios; narrando sus peripecias, sus calvarios, las enseñanzas que les ha dejado el proceso y cómo las han potenciado para tener un producto o un servicio.

Además, el espacio cuenta con un segmento llamado Los especialistas, en el que personas de diferentes áreas como servicio al cliente, administración, economía finanzas, liderazgo y crecimiento personal brindan herramientas útiles y prácticas para todos en función del crecimiento y el desarrollo de los negocios.

“Son entrevistas de 25 minutos cada segmento, en espacios abiertos. Es una conversación que se vuelve muy rica y sana”, asegura Buján.

Todas las estrategias de Pulso empresarial en la televisión apuntan a dos objetivos: mantener y acrecentar su audiencia, pero sobre todo lograr que los emprendedores más jóvenes perciban el programa como una opción para crecer en los negocios.

Para conocer más de este proyecto, puede visitar el sitio web www.pulsoempresarialcr.com