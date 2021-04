“En este momento ella no tiene ningún ligamen con nosotros, más que bueno, sí había sido la confirmada como co-presentadora del programa (Nace una estrella). No he podido a hablar con ella. Hasta el 2 de mayo ella entraba a trabajar con nosotros formalmente. Esperaremos a saber cuál es su posición y qué decisión se toma con respecto a eso”, explicó Peraza.