—Me dio risa, mucha risa. Realmente era un chiste. Mucha gente no lo entendió. Como te digo: ahora hay un sentimiento universal donde todo mundo está estresado y presionado y una forma de liberarse y soltar ese estrés es tratando de lastimar a los demás, pero yo no me lo tomo personal. Sé que quienes mandan odio en ese sentido es porque simplemente eso tienen dentro de su corazón. Y no es algo dirigido hacia mí, porque es gente que ni siquiera me conoce. Pero me río de esas cosas. Me hace gracia.