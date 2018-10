Recuerdo, me voy a reservar el nombre, a un periodista de la radio de muchos años que cuando me conoció me dijo: ‘ahh usted es Natalia, usted es la modelo’. Y yo: ‘sí señor, cómo le va’. Y me dice: ‘ah, usted no va a durar dos años aquí en deportes’. Yo ni me molesté, dije, ‘mirá qué vacilón, por qué será que no duran las mujeres’. Y a los años me di cuenta de que el señor estaba equivocado”, rememoró.