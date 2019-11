“Había visto el programa porque aquí (en Estados Unidos) es muy popular; sin embargo, no sabía que podía participar. Cuando me di cuenta que había un participante que había conocido en una ocasión por amigos en común, dije que iba a aplicar para conocerlo a él. Se llama Ismael García. Lo había visto en un evento pero no habíamos interactuado mucho”, comentó Catalina, quien está soltera.