–Toda mi vida he sido atormentada por pesadillas donde, por diferentes causas, me falta el aire y estoy en riesgo de morir asfixiada, pude recordar que ese día me colocaron un pedazo de tela en la cara y sentía que no podía respirar. Las pesadillas no han cesado nunca (quizá el silencio también me asfixiaba). En la batería de exámenes psicológicos a los que fui sometida cuando ingresé a la Facultad de Psicología, aparecieron indicadores paranoides que marcaban mi personalidad.