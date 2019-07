“Yo he trabajado con ellas en algún otro momento. Esta era la primera vez que estábamos todas juntas. Somos amigas y la amistad trasciende la pantalla. Justo hoy (jueves) vamos a salir (Maureen cumplió 49 años el 17 de julio) a celebrar, no es la primera vez que vamos a compartir unos vinitos. Siento que algunas personas esperan que detrás de una decisión como esta (la de renunciar) haya una situación de intriga. Somos privilegiadas de haber encontrado esta amistad, me parece que antes cada una de las cuatro se sentía sola por estar tan metidas en sus cosas”, cuenta Salguero.