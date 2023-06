María Fernanda León sobre su llegada a Teletica: ‘No pude decirle que no a esta oportunidad’

María Fernanda León mantiene su esencia. Transmite calidez y simpatía en tiempos en los que celebra haber sido fichada como presentadora de Teletica. Hasta hace pocas semanas ella era figura de Multimedios, televisora en la que por más de cuatro años se formó y creció. Ella reitera su gratitud con canal 8, pero también afirma que no podía desaprovechar la oportunidad de llegar al 7.

A sus 31 años, León asegura que ella nunca ha querido “ser famosa”. Lo cierto es que la ‘tele’ ha llegado como una afortunada añadidura a su vida. Lo suyo siempre ha sido el arte, la música, además de la educación preescolar y las relacionis públicas, sin embargo, la pequeña pantalla le ha abierto un espacio y ella lo agradece.

Para León, la televisión es la manera de estar cerca de las personas y poder llevarles entretenimiento.

En la reciente llegada a Teletica, María Fernanda León aportará en los diferentes programas del 7. Inicialmente será parte de Qué buena tarde, en el momento en que la chef Sophia Rodríguez se acoja a su licencia de maternidad. También acudirá a De boca en boca cuando alguno de los presentadores se ausente por algún motivo.

A sus 31 años, María Fernanda León se unió al equipo de presentadores de Teletica. La cantante, relacionista pública y maestra de preescolar se siente muy emocionada. Foto: Sebastián Varlo/ María Fernanda León para LN

Además, dentro de sus tareas, estará la creación de contenido para redes sociales durante las audiciones de Nace una estrella, cuya nueva edición se estrenará pronto en Teletica. La presentadora se siente motivada y con la disposición de aportar donde sea necesario.

Ricardo Cervantes, gerente de producción y operaciones de Teletica, comentó que pensaron en María Fernanda porque ella siempre ha sido parte “de la casa”. En el 2016 ella integró el elenco de participantes de Tu cara me suena y ha sido invitada en diferentes ocasiones.

Cervantes resaltó que León es una presentadora muy completa, la cual aporta carisma, naturalidad y profesionalismo.

En entrevista con La Nación, María Fernanda habló de este deseo cumplido y de lo que conlleva ser una figura televisiva.

-¿En qué momento de su vida llega la oportunidad de unirse al cuerpo de presentadoras de Teletica?

Llega en un momento muy lindo. Creo que estaba esperando crecimiento profesional y qué mejor que en un lugar que me vio crecer.

“Me costó la transición. Multimedios fue mi casa durante cuatro años y medio y fue lindísimo. Despedirme fue difícil, pero se entiende que hay oportunidades para seguir creciendo”.

-De eso quería hablarle, porque en Multimedios usted creció como presentadora. ¿Cómo fue tomar la decisión de asumir un nuevo reto en Teletica?

Nunca es fácil tener que renunciar a algo, sobre todo a un lugar donde me dieron tantas oportunidades y herramientas para crecer y aprender. Multimedios se convirtió en mi casa. Cuando recibí la llamada (de Teletica) lo analicé, le pedí a Dios y supe que era lo que tocaba en este momento. No pude decirle que no a la oportunidad.

“Estuve en Tu Cara Me Suena, luego en la orquesta de Dancing with the Stars. Crecí viendo a mi papá cantar en Teletica. Además estuve en el demo de Nace una estrella que hicieron en 7 estrellas, como en el 2010 o 2011″.

-Usted siempre ha estado vinculada con la televisión, se formó en el CEA de Televisa siendo una niña y también estuvo en un reality centroamericano. Hace unos años participó en Tu cara me suena y ha estado invitada en diferentes espacios. ¿Alguna vez vio a Teletica como su objetivo final?

LEA MÁS: De ‘A todo dar’ a ‘Con buena onda’: María Fernanda León repasa su vida en la televisión

Creo que sí. Sería mentir que no. Es un canal familiar que sin duda alguna ha formado a muchas personas que trabajan en el medio. Era más que una meta, un deseo. Es bonito que esos deseos del corazón se cumplan.

-En tiempos donde hay tanto talento y diferentes figuras mostrándose no solo en la televisión, sino en redes sociales, ¿cómo quiere destacarse usted?

Pues Igual...genuina y auténtica. Ser la misma Fernanda que siempre se ha visto desde chiquitilla. Nunca quiero cambiar la esencia. Quiero ser esa Fernanda que habla de temas de salud mental y recomienda cosas, que enseña un poquito de su vida familiar, porque la personal no es tan relevante como lo que hago día a día. Así como me han visto, me seguirán viendo.

María Fernanda León ha tenido varias participaciones en el programa 'De boca en boca'. Foto: Instagram (Instagram)

-Usted fue contratada para colaborar en diferentes programas de Teletica, donde compartirá pantalla con presentadores muy consolidados. ¿Qué puede esperar la audiencia de María Fernanda León?

Cuando uno empieza en un trabajo nuevo va con disposición de aprender y de amoldarse. Yiyo (Alfaro) y Naty (Rodríguez) que están en Qué buena tarde, donde estaré cubriendo la licencia de maternidad de la chef Sophia, me han ofrecido ayuda, al igual que el equipo de producción. Vengo con ganas de seguir aprendiendo y seguir aplicando lo que aprendí en Multimedios. Quiero que la audiencia sepa que soy la misma en televisión y en persona.

-Además de presentadora usted es cantante y maestra de preescolar, ¿qué pasará con esas otras facetas?

De maestra de preescolar terminé toda la carrera y trabajé casi cinco años como teacher, lo puse en pausa desde el 2016, tenía que elegir entre la música y el arte y la educación.

“Con la música sigo. Este año cumplo 17 años de estar con Érick León y la jungla”.

-¿Qué representa la televisión para usted?

La televisión es un medio de comunicación para que la gente se informe y se distraiga del día a día. Que puedan tener ese escape a los problemas o a las situaciones que se presentan diariamente.

“Esa ha sido mi misión siempre: yo nunca he querido ser famosa, he querido comunicar y estar cerquita de la gente que es lo que me gusta. Conocer gente nueva, que me conozcan a mí también. Quiero que con mi esencia pueda aportar un poquito de entretenimiento, felicidad, que pueda sacarles una sonrisa en momentos complicados. Eso es lo que uno busca cuando trabaja en medios de televisión”.

Esto es muy diferente de lo que la gente piensa, porque al final uno está tomando el riesgo de ser figura pública y eso a veces trae cosas positivas, pero también trae cosas que no son tan buenas para la vida personal. Hay que tener muchísimo más cuidado con las cosas que se hacen y tomar decisiones un poco más conscientes sabiendo que no solo depende de mí, sino que hay muchas personas para las que uno puede ser ejemplo también”.

-De esto también quería preguntarle: usted es sobre todo artista, cantante, la tele llegó por añadidura…

Siempre le he entregado mis planes a Dios y todo se ha dado justo como él ha querido. La formacion artística que tuve de niña hizo que para mí sea natural estar frente a la cámara.

María Fernanda León suma más de cuatro años de experiencia como presentadora. (Alonso Tenorio)

-Al estar en la televisión y al ser una figura visible hay exposición, usted lo mencionó anteriormente. ¿Vale la pena?

-Vale la pena. En todo trabajo hay algo con lo que siempre se tendrá que tener cuidado. Al elegir profesión se aceptan sacrificios, como los médicos, quienes trabajan hasta 12 horas. Lo más importante es no perder el norte.

“Da susto, aún no me acostumbro a la exposición que he tenido desde Tu cara me suena. Lo que más me afecta son los comentarios negativos porque no me conocen. Tienen derecho de expresarse libremente, pero no me conocen, ni a mi familia.

Mi papá al ser figura pública recibe comentarios, pero la verdad es que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Lo que importa es hacer las cosas bien, dar buen ejemplo. Siempre dejo todo en manos de Dios. Para mí, Dios y mi familia son lo más importante”.

-¿Qué es lo que más la emociona de ser parte de diferentes programas de Teletica?

Lo que más me gusta es la versatilidad de hacer cosas diferentes, uno aprende y va creando una cajita de herramienta laboral que hablará por uno. Me emociona conocer gente nueva, que la audiencia me conozca. Todo eso me emociona y ver lo que trae. Esto ha sido un reto. No hay horario fijo, ni fecha, ni programa. Es positivo, voy aprendiendo cosas nuevas. Es muy bonito.