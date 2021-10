De ‘A todo dar’ a ‘Con buena onda’: María Fernanda León repasa su vida en la televisión

María Fernanda León, la cantante y presentadora de Multimedios, vive un especial momento en su carrera: todos los sueños con los que fantaseó por años se han convertido en su feliz realidad.

La artista, de 29 años, sube un nuevo peldaño en su escalera profesional, pues ahora será la animadora en off de Con buena onda, programa que se estrena en canal 8 el 17 de octubre, y con el que León continúa posicionándose en la pequeña pantalla.

Esta nueva labor se une a sus trabajos regulares en televisión: el segmento de espectáculos en el Telediario internacional y en La Revista, ambos de Multimedios. Asimismo, es locutora de Bésame, 89.9 FM, del mismo grupo de medios.

“Estoy muy feliz. Todo lo que hago me encanta. Me tiene muy feliz que cada vez voy haciendo más cosas que amo”, dice León, quien se formó como educadora de preescolar.

Llegar a Con buena onda tiene varios significados para ella: el primero está relacionado con que puede explorar nuevas formas de trabajar en televisión, pues aunque con su labor como cantante está acostumbrada a animar a las personas, servir como voz en off es un mundo inexplorado pero que le agrada. Incluso, en los ensayos ha topado con que es una labor divertida.

El segundo aspecto tiene que ver con su pasado, con una María Fernanda niña presentándose en A todo dar, el ya legendario programa de Repretel cuya fórmula se pretende actualizar en Con buena onda. Fue en ese espacio que hace cerca de dos décadas ella dio sus primeros pasos como cantante.

“Cuando yo era niña vivía en México. Cada vez que venía a Costa Rica iba donde mi abuelita y no me perdía A todo dar. Ahí mi papá (Erick León) se presentaba y yo canté mis canciones infantiles. Me invitaban. Ahí di mis primeros pasos en televisión”, recuerda.

León se sincera al contar que cuando supo del proyecto de Con buena onda pensó que sería muy interesante poder incorporarse y crecer con el espacio.

“En A todo dar yo vi por primera vez a presentadoras como Nancy Dobles y Viviana Calderón. Recuerdo que desde niña decía: ‘yo quiero’. Y ahora aquí estoy, como animadora en off. Así de linda es la vida. Creo que es el poder de la mente. Muchas de las cosas que siempre he querido en la vida me han encontrado”, dice.

[ Presentadora María Fernanda León abre su corazón y cuenta cómo se vive con ansiedad y depresión ]

. María Fernanda León empezará una nueva faceta en la televisión. En su labor como animadora en 'off' promete ser ella misma. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El proyecto la motiva porque le permite ser más ella misma, más espontánea, pues aunque debe seguir la dinámica del programa no tiene un guion para sus intervenciones.

“Aquí no hay guion. Es seguir una escaleta de juegos y desarrollar el programa, poner a la gente feliz en esta pandemia, en tiempos tan complicados que hemos pasado. El propósito de los animadores y las chicas (Con buena onda) es realmente poner a la gente feliz y quitar ese ambiente tenso a la vida”, cuenta.

María Fernanda tiene un propósito muy claro desde su nuevo rol: “Quiero ofrecer alegría, desconecte, un domingo familiar. Quiero disfrutar de canciones tal y como lo hacía (con ATD), crear memorias para que las generaciones pequeñas se acuerden en unos años así como hoy lo hago yo”, asegura.

La presentadora disfruta el momento en el que está y por ahora no tiene planes de retomar su profesión como educadora. Vive su sueño mediático.

“Me siento muy agradecida con Dios; aunque hay muchas puertas que se han cerrado en algún momento de la vida de pronto se abren un montón más. Estas nuevas etapas y nuevas cosas son las que he querido toda la vida. Chiquitilla cuando estudiaba en el CEA de Televisa soñaba con esto pero lo veía cada vez más lejos y de repente las puertas se fueron abriendo”.

. María Fernando León en una de sus presentaciones musicales junto a su papá, Erick León. Foto: Archivo.

Gran referente

La labor que realizará próximamente María Fernanda fue la misma que tuvo hace 20 años la presentadora de Divas como vos, Maureen Salguero cuando empezó como voz en off de A todo dar. Desde entonces fue bautizada como La Tía y su voz, y repentinas apariciones, se hicieron inolvidables.

Fue justamente Maureen quien recomendó a María Fernanda para Con buena onda.

“Tengo que decirte que La Tía para mí es un referente gigante, una persona maravillosa y una profesional increíble que he admirado toda la vida. Para mí que la referencia de ella fuera yo fue una felicidad muy grande, porque, pucha, ella es una referencia en la televisión nacional. Que me sugiriera hace que yo siempre le esté agradecida solo por tomarme en cuenta.

“Yo le pediré consejos para que me ayude. Ya hemos compartido juntas en las transmisiones de Toros del 2019. Ahí aprendí más de ella”, comentó León.

[ ‘Con buena onda’: ellas buscan heredar la fama de las chicas ‘A todo dar’ ]

Vocera de la realidad

Además de su experiencia como cantante y presentadora, María Fernanda León ha abierto su corazón para hablar de cómo se vive con ansiedad y depresión. Ella es vocera de lo importante que es proteger y poner atención a la salud mental.

“Como parte de todo y por responsabilidad social yo decidí, como he contado anteriormente, visitar médicos para que me ayudarán. He tenido mis altos y mis bajos como siempre pero lo más bonito de todo es la continuidad, saber que uno puede buscar ayuda. Cuando parece que todo está perfecto o cuando parezca que todo está cayendo, siempre hay que continuar con esa ayuda.

León continúa: “Tengo psicóloga, psiquiatra y mi medicamento al día. Me dejo sentir mal los días que estoy mal y me dejo sentir bien los días que estoy bien. Ya no me fuerzo a estar bien o a fingir que estoy bien. Lo más bonito de todo es explicarle a la gente que no están solos, que hay muchas otras personas pasando por lo mismo independientemente de si tienen un trastorno o no de ansiedad, el solo hecho de que hay que saber que estás saludable mentalmente es el propósito de todo. Estoy muy contenta y agradecida con Dios porque el proceso ha sido positivo”.