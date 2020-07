“La pandemia me ha enseñado mucho a ayudar a personas que tal vez se sienten igual que yo por primera vez. Les digo que bienvenidos a mi mundo en el que no se sabe qué pasa. Hay incertidumbre. Esto ocurre todos los días en mi cabeza. Me gusta poder ayudar a las personas a que se den la libertad de sentirse mal, que está bien no estar bien. No estamos en una situación para estar 100% felices o dando lo mejor de nosotros. Está bien estar mal. Darse esa libertad y ese espacio, pero siempre contando con apoyo profesional”, explica.