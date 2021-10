‘Con buena Onda’: ellas buscan heredar la fama de las chicas ‘A todo dar’

El domingo 17 de octubre, a las 12 mediodía, por Multimedios se estrenará el programa Con buena onda, producción que 20 años después revivirá a A todo dar (ATD), el programa que popularizó a su grupo de bailarinas y modelos (también a sus presentadoras), la gran mayoría con una notable vigencia aún décadas después. En esta nueva versión, cinco chicas fueron las elegidas para tomar el protagonismo bailar y participar en los juegos.

Ellas son Kerima Alvarado, Ashlie Salas, Monserrat Fonseca, Katherine Campos y Carolina Murillo, con edades entre los 18 y 33 años, profesionales y estudiantes; tres de ellas son madres. Todas tienen en común el anhelo de crecer en televisión y el interés de llegar a alcanzar la fama criolla que han gozado por mucho tiempo sus antecesoras, bueno, en algunos casos, pues hay dos muchachas que ni siquiera habían nacido o eran pequeñas cuando el boom empezó. Enseguida las podrá conocer.

El programa es el mismo, solamente cambia su nombre: habrá baile, chicas disfrazadas dependiendo de las festividades, artistas invitados, concursos adaptados al contexto pandémico y más. La garantía de esto es que el reconocido productor Jimmy Tosso es quien devuelve el programa a la pequeña pantalla.

En este relanzamiento el conductor será Kiko Robles y la animadora en off la presentadora de Multimedios, María Fernanda León. Más adelante realizarán un reality para buscar a la conductora que acompañará a Robles. Gipsy Montoya, exchica ATD ya no es parte del proyecto.

El programa será semanal. “La idea es que crezcamos, comenzar e irnos a dos veces por semana. Ahora será todos los domingos de 12 m. a 2 p. m., y ya veremos más adelante cuánto crecemos. Habrá concursos por teléfono, otros por Zoom, las personas eligen qué chica juega por ellos y también habrá juegos presenciales con chicos, eso se elige a través de las redes sociales”, comentó Tosso, quien vuelve a producir un programa de entretenimiento en tiempos de redes sociales.

“Para mí es algo nuevo. Hice Combate que en su momento pero no era tan fuerte en ese ámbito. Va a ser un reto, algo nuevo, no sé qué va a pasar. Es un territorio que no domino. La persona encargada de redes sociales será Gaby Rivas”, añadió.

Kiko Robles será el presentador de 'Con buena onda'. María Fernanda León tendrá el rol de animadora en 'off'. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las chicas Con buena onda

La esencia de Con buena onda, así como pasó con A toda dar y sus homólogos en otros países, son las chicas, asegura Jimmy, quien categóricamente responde que en su programa ellas no serán sexualizadas ni cosificadas.

Jimmy destaca que cada una de ellas bailarán en un show televisivo, tal y como ocurre en otros espacios nacionales. Destaca que las chicas son respetadas y que se busca que luzcan “bonitas y no sexys”.

Cada una de las cinco protagonistas coincidió en que no tienen idea de lo que vendrá al estar en una plataforma tan expuesta como la televisión y que durante este proceso se han sentido “respetadas y resguardadas”.

“Sé que va a haber críticas. ¿El chinamo (programa de temporada de Teletica) no tiene bailarinas? En redes pueden opinar lo que sea. Son chicas con su vestuario de show en televisión que bailan y son muy naturales. Ellas van a entregar premios, hacer bailes, concursar. El programa se realiza en horario familiar de domingo. Usan un vestuario en el que no se muestra nada. No es nada sexy. Ellas son bonitas. Van a tener sus fans”, agregó Tosso.

La vestuarista de este proyecto será la diseñadora de modas Stefanny Baldí.

De la nueva generación de las chicas, Tosso destaca su frescura y entusiasmo. Cada una tiene aspiraciones en la televisión y la intención de llegar a entretener.

Ellas son las cinco chicas Con buena onda, quienes están frente a una posibilidad: volverse muy mediáticas y ocupar un espacio en el medio costarricense que podría mantenerse por años.

Kerima Alvarado es la mayor de las chicas 'Con buena onda'. Ella ve en este programa la posibilidad de cumplir sueños. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Kerima Alvarado

Edad: 33 años

Oficio: secretaria y estudiante de ingeniería industrial

A partir del 17 de octubre podrá conocer a Kerima Alvarado, una de las cinco chicas Con buena onda. Ella es madre de una niña, de 12 años, y una mujer entusiasta. Desde ya sueña con llegar a ser presentadora.

“Quiero llevar todo el entretenimiento, disfrutarlo y por qué no, más adelante llegar a ser una presentadora. Desde que me di cuenta de esta posibilidad pensé en que es muy lindo. Yo viví A Todo dar. Sé el boom que fue. Uno aspira a que nos vaya así. Todo está en las manos de Dios”, dice con franqueza.

Kerima estaría muy a gusto con la popularidad que vivieron sus antecesoras, una que de alguna manera acompaña a muchas de ellas, quienes trabajan como creadoras de contenido.

“Esto abre puertas a otras cosas. Mi principal aspiración es ser presentadora, dice Kerima, quien trabajó en un grupo de baile de Neto Rangel. Ella ha tenido presencia en televisión, radio y proyectos de teatro.

Sobre su trabajo como modelo y bailarina en el programa en el que ella y sus compañeras son las protagonistas, dice que será muy respetuoso y con fines únicamente de entretenimiento. En todo momento se ha sentido cómoda, cuenta y espera que cuando el espacio esté al aire y ella y sus compañeras tengan mayor exposición, recibir apoyo y respeto, principalmente en tiempos de redes sociales.

Ashlie Salas quiere aprovechar todas las oportunidades mediáticas que lleguen por medio de 'Con buena onda'. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Ashlie Salas Bonilla

Edad:21 años

Oficio: estudiante de terapia física y porrista

Ashlie Salas tiene toda la energía y entusiasmo para crecer en este proyecto televisivo que regresa a la televisión 21 años después de que un primer programa se estrenara en Costa Rica. Justamente ella tiene esa edad.

“Nací poco después de que empezó el programa en el 2000. Quise ser parte porque aunque antes trabajaba en call center y como recepcionista, siempre en espacios de oficina, toda la vida he sido muy activa, me gustan las fotos y las cámaras. Todo esto me ha llamado siempre la atención. Cuando vi la oportunidad quise intentarlo porque me encanta. Creí tanto en mí que funcionó”, cuenta la muchacha.

Sobre sus aspiraciones al ser parte del proyecto televisivo, dice que quiere aprender y crecer con el espacio. No tiene un anhelo claro, pues está dispuesta a aprovechar las oportunidades que se presenten.

“No pienso en una sola cosa. Mi carrera es algo principal para mí. Quiero ser terapeuta con todo mi corazón. Pero también en este medio si tengo la oportunidad de ser presentadora puedo serlo. Yo entré para todo. Si tengo la posibilidad me gustaría modelar, me encantaría ser protagonista en algo. Todo lo de este mundo me interesa”, confía.

En esta primera vez en el mundo de la televisión, Ashlie cuenta que ha sentido todo muy sano y que está a la expectativa de cómo las va a recibir la audiencia.

“Todo está en la educación de cada persona. Estamos representando un programa siendo la imagen de él, yo me siento cómoda porque he recibido el respeto que merezco. En cuanto a la exposición que tendremos, no me preocupa, me da curiosidad. Sé a lo que voy. Sé que habrá críticas, malas, peores, buenas: todo lo voy a usar para crecer más”, dijo.

. Monserrat Fonseca, la menor del elenco, ve en 'Con buena onda' la oportunidad de exponer su arte. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Monserrat Fonseca Solano

Edad: 18 años

Oficio: bailarina y estudiante de administración de empresas

Monserrat Fonseca asistió al casting de Con buena onda porque sabía que el proyecto implicaba baile: su pasión. Ella es la integrante más joven del elenco de chicas y baila desde hace tres años; ha estudiado variadas técnicas, pero se ha especializado más en el género urbano.

Ella no sabe demasiado de la sensación del programa antecesor ni de las chicas que impulsaron sus diferentes carreras a partir de allí. Su intención no es lograr lo que ellas, pero sí está encantada con la posibilidad de salir en televisión.

“Me emocionó mucho. Salir en televisión ha sido uno de mis anhelos. Como bailarina siento que queremos exponernos al mundo para transmitir mucha energía y felicidad por medio del baile”, dice la joven, que si bien se sentiría cómoda con otros roles como el de presentar un programa, cuenta que su aspiración principal es otra.

“Quiero demostrar por medio del arte mucha energía”, cuenta.

La joven, quien trabajará por primera vez y lo hará en televisión, comenta que cuenta con el apoyo de sus padres, quienes desde que se interesó por el arte siempre le dicen que se cuide. En lo que lleva del proyecto dice que se ha sentido muy resguardada.

En su Instagram Monserrat cuenta casi con 10.000 seguidores, por lo que sí ha experimentado variedad de comentarios. Ahora, con mayor exposición, dice que le emociona lo que pueda venir

“Por mis redes ya he tenido comentarios de todo tipo. Siento que no me van a afectar mucho (las críticas duras)”.

Katherine Campos llegó a 'Con buena onda' con la intención de entretener y alegrar a toda la familia. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Katherine Campos León

Edad: 26 años

Oficio: Trabaja en el área veterinaria. Estudia medicina y cirugía veterinaria y terapia respiratoria.

Katherine Campos es una cara conocida. Por dos años fue parte del grupo de baile de El chinamo, de Teletica. El año pasado no pudo integrarse porque estaba embarazada de su hija, de 1 año.

Ahora Katherine es una chica Con buena onda y esto implica que el público la conozca de un modo más cercano. No solamente será parte de un grupo de bailarines, sino, protagonista.

“Quise ser parte de este bonito proyecto porque me gusta divertirme, todo lo que tiene que ver con animación y llevar entretenimiento sano a la gente y al televidente. Quiero que tengan una buena idea de lo que va a ser Con buena onda. Vamos a tratar de llevar mucha energía y buena vibra a la casa para que se entretengan desde los más grandes a los más pequeñitos”, dice Katherine. Ella espera que la audiencia las reciba con cariño y respeto.

Tener una exposición más personalizada hace sentir a Katherine con expectativas. Desde ya, dice, se prepara “psicológicamente” para ir adaptándose poco a poco.

“Lo que son entrevistas y estar metida en el mundo de la televisión me da susto. Aunque uno diga que no le afectan las opiniones o comentarios de personas externas, uno siempre va a estar ahí pensando en lo que dirán. Hay que tratar de que no nos afecte, siempre buscando que se lleven una buena impresión mía”, dice.

Carolina Murillo descubrirá el mundo de la televisión con su trabajo en 'Con buena onda'. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Carolina Murillo Garro

Edad: 28 años

Oficio: administradora de empresas y estudiante de estética

Por muchos años, Carolina Murillo trabajó en el área de banca, pues se formó como administradora de empresas. Ahora, la madre de una niña de cinco años, dio un giro a su vida. No solamente porque renunció al banco en el que laboraba para formarse en estética, sino que ahora será parte de un programa de televisión.

“Nunca había ido a ningún casting. Dije que iba a mandarme a ver cómo me iba. Me gustó el concepto de Jimmy y que este sea un programa familiar. También lo hice por mi hija”, musita Carolina, quien dice que es amante de bailar.

Carolina recuerda A todo dar: siendo una niña fue a un concurso de baile. El programa y sus rostros le son familiares. Dice que honestamente sí le gustaría llegar a ser tan conocida como las muchachas de hace dos décadas.

Ella, quien hasta ahora ha usado las redes sociales para estar en contacto solamente con un círculo cercano, ya se prepara para el reconocimiento.

“Hay que aprovecharlo. Son oportunidades que se presentan. Es un programa bonito y que le gusta a la gente. Sé que al igual que en cualquier ámbito laboral o familiar, siempre habrá personas con diferentes puntos de vista. Voy a tomar siempre buenos comentarios. Somos chicas, algunas mamás y estudiantes que salimos adelante. Queremos dar un momento agradable. Espero que la gente nos conozca primero”.