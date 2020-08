“Al final todo se va dando. Uno supera cada etapa. Amo ser mamá. No me imagino mi vida sin ellos. Ni siquiera se me viene a la mente mi vida sin haberlos tenido. Los hijos lo hacen a uno madurar. Fui mamá joven, eso me ayudó a centrarme en un camino, eso se lo agradezco a ellos. Sin hijos uno tiene más tiempo para uno y como hay tiempo para pensar en otras cosas tal vez uno no se centra. Amo con toda mi alma esta etapa. No la cambiaría por nada”, agrega Gipzy, quien trabaja publicitando marcas y siendo imagen de catálogos.