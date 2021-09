Marcela Ugalde queda fuera del programa de ‘Tu cara me suena’

La experimentada actriz Marcela Ugalde dejará el programa de entretenimiento Tu cara me suena, confirmó Teletica por medio de un comunicado de prensa la tarde de este lunes 20 de setiembre.

La producción afirma que Ugalde debe de tomar una pausa debido a un quebranto de salud, el cual le imposibilita continuar en la competencia.ç

[ Marcela Ugalde: ''Dancing' me ha expuesto como la actriz, la mujer, la madre y la hija que soy' ]

En el programa 'Tu cara me suena', la actriz interpretó en una de las galas a la cantante Daniela Romo. Cortesía Teletica Formatos.

“Lo que me motiva y me llena de fuerza es saber que esto es temporal, que me voy a recuperar, pero tengo que tomar el tiempo necesario para recuperarme y salir adelante”, mencionó Marcela en el comunicado.

La Nación intentó contactar a Ugalde vía telefónica, pero la intérprete no contestó las llamadas.

Sustituto.

Debido a la baja, Teletica Formatos anunció que el comediante Boris Sosa -quien ya había participado en la primera temporada del concurso-, ocupará el lugar de Ugalde.

“Me alegró mucho esta noticia. Le tengo un cariño muy grande a este show. De verdad me cuesta creer que esto está sucediendo de nuevo. Sé de el alcance y las risas que este programa le da a la gente y eso me tiene como loco”, comentó Sosa en la gacetilla de prensa.

Ugalde ya había sido parte de un programa de Teletica Formatos, cuando en el 2017 participó en Dancing with the Stars.

Noticia en desarrollo

[ Marcela Ugalde y Joss Araya están listas para el reto de ‘Tu cara me suena’ ]