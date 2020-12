“Tengo fe de que cuando vaya se abran puertas. Que pueda llegar lo más lejos posible. Quiero verme por todo el mundo en revistas, modelando para grandes marcas. Yo quiero representar mi talla (ella es 8). Ahora en el mercado hay más representación. Hemos ido evolucionando. Uno ve a las modelos más curvy. Quiero representar eso, lo que soy y siempre he sido: no soy ni una talla muy pequeña, ni una plus. Nunca me quise conformar con bajar de peso para ser cero, mi interés no fue forzarme para ser otras tallas. Estoy agradecida con Natasha porque ella siempre ha creído en mí. Trabajamos con lo que teníamos.