“Yo salí del colegio en el año 2017 y aún no sabía qué estudiar. Entré al año siguiente a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Nacional; mi hermana quien ya estudiaba ahí me dijo que intentara buscar una beca deportiva. Como me gusta el fútbol hice las pruebas para entrar a Futsal y pude quedar en el equipo. Mi hermana y yo nos quedamos después de clases en nuestros respectivos entrenamientos. Un amigo de mi hermana, que se llama Sebastian Villegas, se dio cuenta que Lineth y yo éramos hermanos y le comentó a ella que por que no me decía a mí que fuera a hacer casting a la agencia en donde él estaba (The Aegancy). Mi hermana me dijo pero yo no le di mucho interés y le dije que no me veía así”, recuerda Kendall.