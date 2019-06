"Además de que lo que se puede considerar como una ‘desventaja’ por ser delgado, se equipara con el hecho de que sé posar, caminar, no tengo nervios, he aprendido a transmitir algo específico y no a solamente caminar por verme bello. Me he educado en moda en general. Me motivó el hecho de que en otros países el modelo es tonificado pero delgado”, asegura.