La experimentada periodista sabe que el nuevo espacio en canal 7 tardará algún tiempo en penetrar en el gusto del público, no porque no sea lo suficientemente atractivo, sino porque la audiencia deberá acostumbrarse a consumir un producto que no tendrá nada que ver con fútbol, como tradicionalmente han ofrecido a sus audiencias las televisoras del país en su horario matutino de domingo.