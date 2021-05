“Ayer en la noche (martes 18 de mayo) no tuve oportunidad de ver los mensajes, me dediqué a responderles a mis amigos y familiares. Pero hoy en la mañana leí todos los comentarios en el Facebook del programa y me quedé impactada porque todos eran positivos. Me siento muy agradecida, porque muchos mensajes eran de personas que no me conocen y fueron muy positivos, con buenos deseos y halagos muy lindos”, comentó Karolina.