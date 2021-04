“Me ha dado mucha risa. Antes pasamos a tomar café y le dije que estaba nerviosa por participar, nosotros siempre hemos sido muy unidos. Él tiene muchos estudios, le dije que eso me tenía que servir. Me dijo que esperaba que la única pregunta que le hiciera no arruinarla. Yo le dije que lo llevé para confiar en él. Mi reacción (el ‘ay Josué’) fue por lo que hablamos horas antes”, cuenta Kimberly, quien dice que esperaba al menos llegar a una zona segura y ganar los ¢500.000. No fue así.