“(...) Creo que lo que no se vale es eso, cuando cometo un error yo lo reconozco, no tengo problema, y cometo muchos. Antes por los que me han juzgado y todavía ahora aunque intente cambiar. Lo que no se vale es que solo se queden con la opinión de que el mae es un machista misógino al que le gusta burlarse de la gente en sus espacios. No fue lo que hice, no era el objetivo de la mímica del lunes. Evidentemente el señalamiento y forma en que me tratan públicamente lo puedo entender, resistir, he querido cambiar muchas actitudes, pero bueno no se vale tampoco que solo se queden con esa primera impresión y lo que yo siento que se dijo en la sección del programa”.