“Más adelante me veo presentando noticias en un ámbito un poco más serio. Aunque no tengo 20 años y estoy entrando a la década de los 30, siento que todavía me veo muy joven. Siento que me quedan más años para explotar en el mundo de la música y hacer redes. Siento que tengo tiempo par desenvolverse en espectáculos”, agrega.