‘House of the Dragon’: Vea el nuevo tráiler de la precuela de ‘Game of Thrones’

El domingo 21 de agosto es el estreno de House of the Dragon, precuela de la afamada serie Game of Thrones. Para calentar la espera, la productora estrenó un nuevo adelanto del programa, en el que se ve a la familia Targaryen con el rey Viserys en el trono.

La serie, que se transmitirá por HBO Max y HBO, está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones. Cuenta la historia de la Casa Targaryen.

HBO publicó los primeros afiches de los personajes de la serie 'House of the Dragon'. (HBO)

[ ¡Fuego y sangre! ‘House of the Dragon’ muestra su primer tráiler y es todo lo que esperábamos ]

El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En el reparto también participan Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.