¡Fuego y sangre! ‘House of the Dragon’ muestra su primer tráiler y es todo lo que esperábamos

Ubicada 200 años antes de Game of Thrones, HBO dio este martes la primera degustación de lo que será House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie que finalizó en el 2019.

El nuevo drama llegará a las pantallas en el 2022, según confirma el adelanto de poco más de un minuto de duración y en el que las batallas, dragones, espadas y fuego no podrían estar ausentes.

“Los sueños no nos hicieron reyes... los dragones sí”, afirma una misteriosa voz mientras se observan las primeras escenas oficiales de esta ambiciosa producción con pasajes oscuros y escenarios asombrosos.

La nueva serie se anunció hace dos años y se basa en el libro Fuego y sangre, de George R. R. Martin, el cual se centra en la historia de la familia Targaryen. Los eventos de Game of Thrones están basado en A Song of Ice and Fire, la serie de novelas de fantasía de Martin.

Este primer adelanto no revela nuevos detalles en torno a la trama, pero sí permite ver en acción a los actores que forman parte del reparto, entre ellos Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Olivia Cooke.

Game of Thrones es considerada como una de las series más exitosas de todos los tiempos. De momento, se desconoce la fecha exacta del estreno de House of the Dragon, aunque sí está confirmado que también estará disponible en la plataforma de streaming de HBO Max.

Emma D’Arcy interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen y Matt Smith al príncipe Daemon Targaryen en 'House of the Dragon'. HBO para LN

Aunque no hay muchos detalles sobre esta nueva producción, se sabe que comenzó a filmarse en Cornualles, Inglaterra y el pasado 5 de mayo, HBO publicó las primeras imágenes oficiales de la nueva serie, luego de que se filtraran algunas escenas del set de rodaje.

House of the Dragon se centrará en una lucha de Rhaenyra, la primogénita del rey Viserys I, para obtener el trono que queda vacío tras la muerte de su padre. Ella es de sangre pura y una hábil jinete de dragones; parece que lo tiene todo para recibir la corona... pero no nació hombre.

Durante las ocho temporadas de Game of Thrones. la serie alcanzó cifras record de audiencia para HBO, cadena que espera repetir ese éxito con esta nueva producción.