Grevin Moya se retira de la televisión y quiere ser presidente de Costa Rica

Greivin Moya En su página de Facebook, el periodista Greivin Moya confirmó que le dará un mensaje importante al país este sábado 14 de agosto. (Facebook)

El comunicador Greivin Moya, una de las figuras del periodismo de investigación del país y quien ha desarrollado su carrera en Teletica, Repretel, TV Azteca, Canal 13 y también en radio, anunció que se jubilará y dio a conocer sus intenciones de aspirar a la Presidencia de la República.

Las declaraciones las dio Moya durante una entrevista en el programa 7 Días Radio, de Teletica Radio, el jueves 12 de agosto.

El periodista, de 61 años, afirmó que la idea del retiro la había analizado desde hacía tiempo. Este viernes 13 de agosto será el último día de trabajo de Moya en Teletica.

“Yo he decidido jubilarme y buscar otros proyectos, pero no con el periodismo, yo me retiro este viernes de Teletica Canal 7”, explicó el periodista en la entrevista.

Otro detalle que llamó la atención fue que el periodista afirmó que tiene todo listo para entrar al mundo de la política.

“Me gustaría ser presidente, creo que el país no merece esas situaciones que se están viviendo”, aseveró.

Trayectoria

Más de tres décadas en el periodismo nacional acuerpan la carrera de Greivin Moya. Ha sido conocido por sus investigaciones y por encarar directamente y con pruebas a los protagonistas de sus reportajes.

De acuerdo con un perfil que publicó La Nación, en el 2012, el oriundo de Paraíso de Cartago tuvo una infancia feliz entre cafetales y mejengas de fútbol en plazas del barrio. Ganó una beca y se fue a estudiar a Oregon, donde destacó como jugador de fútbol americano.

Su preparación académica lo llevó a probar con la carrera de antropología, pero desde siempre supo que lo suyo era el periodismo. Se graduó en la Universidad de Costa Rica y cursó algunas materias de licenciatura y maestría en la Florida International University.

“Quise ser abogado también, quise ser historiador. Me incliné más por el periodismo, sentía que tenía más afinidad con el micrófono, con la comunicación. Hasta la fecha creo que no me he equivocado”, comentó Moya en Teletica Radio.

La carrera de Moya empezó en Notiseis, en 1986, cuando un reportero amigo suyo lamentablemente falleció durante una cobertura y lo llamaron a él para sustituirlo en el puesto. Así comenzó la vida de Moya como periodista de sucesos.

Luego pasó a Canal 7 (1988), donde laboró por 13 años, en ese tiempo fundó el programa 7 Días.

El camino lo llevó luego a trabajar en Canal 4 y también en TV Azteca, en el noticiero Hechos. En el 2001 ingresó a Repretel para trabajar en el programa Tras la Huella y NC4 Noticias. Años más tarde fungió como director de TV Diario en Canal 13.

En radio también dio pasos importantes, pues fue parte de Radio Libertad y Radio Reloj con el espacio Duro y directo. Los últimos años de su carrera en la comunicación los desarrolló de nuevo en Canal 7.

Noticia en desarrollo.