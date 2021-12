Globos de Oro 2022: Estos son los nominados de unos cuestionados premios

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que vota y organiza los Globos de Oro, dio a conocer este lunes 13 de diciembre los nominados a las afamadas estatuillas. El anuncio de las postulaciones se realizó en un hotel de Beverly Hills, con el rapero Snoop Dogg como el invitado sorpresa leyendo varias de las categorías.

Para esta edición, que es la número 79 de los premios, los filmes dramáticos Belfast y El poder del perro lideran las nominaciones con 7 cada uno. Además, Netflix tuvo la mayor cantidad de nominaciones de películas (con un total de 17), mientras que HBO lideró las nominaciones en series (con un total de 15).

Este año NBC no trasmitirá en vivo los Globo de Oro.

Además de Belfast y El poder del perro, en la categoría de mejor película dramática sobresalen el drama familiar Coda, la cinta de ciencia ficción Dune y la biográfica de Will Smith sobre el padre de Venus y Serena Williams, King Richard, completan la categoría a la mejor película dramática, el principal premio de los Globos de Oro.

Por su parte, el drama de HBO Succession se llevó la mayor cantidad de nominaciones para la sección de televisión, con cinco.

Dichas nominaciones, se dan un par de meses después de que los Globos de Oro recibieran acusaciones de racismo, sexismo, acoso y corrupción; y que la cadena de televisión estadounidense NBC dijera que no iba a trasmitir en vivo esta edición.

La controversia comenzó tras una noticia que dio a conocer Los Angeles Times, en la que se expusieron prácticas financieras sospechosas en la organización de los Globos de Oro así como la falta de diversidad entre sus miembros.

Por tales razones, se espera que en la próxima gala -pactada para el 9 de enero del 2022- muchas de las estrellas del cine y la televisión se abstengan de asistir.

“No será el evento de siempre, pero siempre dijimos que de cualquier manera haríamos las nominaciones y entregaríamos los premios (...). Tenemos una larga historia de entrega de este premio y solo queremos seguir haciéndolo como lo hemos hecho en el pasado”, dijo Helen Hoehne, presidenta de la asociación, a la agencia de noticias AFP.

'Dune' está nominada como mejor película dramática. Foto: WB

Más de 100 publicistas escribieron a la asociación en marzo para exigir el fin de “comportamientos discriminatorios, falta de profesionalismo, improperios éticos y supuesta corrupción financiera”.

La organización implementó reformas, pero actores como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo han tildado los cambios de inadecuados, mientras que Tom Cruise devolvió sus tres Globos de Oro como forma de protesta.

Estudios poderosos como Warner Bros, Netflix y Amazon han dicho que no trabajarán con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood hasta que se hagan reformas más significativas.

Los nominados son...

CINE

Mejor película drama

- Belfast (Focus Features)

- Coda (Apple TV+)

- Dune (Warner)

- King Richard (Warner)

- El poder del perro (Netflix)

Mejor actriz drama

- Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Fae)

- Olivia Colman (La hija)

- Nicole Kidman (Being the Ricardos)

- Lady Gaga (La casa Gucci)

- Kristen Stewart (Spencer)

Por su papel de Patrizia Reggiani, en 'House of Gucci', Lady Gaga está nominada como mejor actriz. Foto: MGM

Mejor actor drama

- Mahershala Ali (Swan Song)

- Javier Bardem (Being the Ricardos)

- Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

- Will Smith (King Richard)

- Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Mejor película de comedia o musical

- Cyrano (MGM)

- Don’t look up (Netflix)

- Licorice Pizza (MGM)

- Tick, tick.. Boom! (Netflix)

- West Side Story (20th Century/Disney)

Mejor actriz de comedia o musical

- Marion Cotillard (Annette)

- Alana Haim (Licorice Pizza)

- Jennifer Lawrence (Don’t look up)

- Emma Stone (Cruella)

- Rachel Zegler (West Side Story)

Emma Stone está nominada como mejor actriz por su papel protagónico en la película 'Cruella'. Foto: Disney para LN.

Mejor de comedia o musical

- Leonardo DiCaprio (‘Don’t look up’)

- Peter Dinklage (‘Cyrano’)

- Andrew Gardfield (‘Tick, tick... boom!’)

- Anthony Ramos (‘In the heights’)

Mejor director

- Kenneth Branagh (Belfast)

- Jane Campion (El poder del perro)

- Maggie Gyllenhaal (La hija)

- Steven Spielberg (West Side Story)

- Denis Villeneuve (Dune)

Mejor guion

- Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

- Kenneth Branagh (Belfast)

- Adam McKay (Don’t look up)

- Aaron Sorkin (Being the Ricardos)

Mejor película animada

-Encanto (Walt Disney Studios Motion Pictures)

-Flee (Neon)

-Luca ( Walt Disney Studios Motion Pictures )

-My Sunny Maad (Totem Films)

-Raya y el último dragón (Walt Disney Studios)

'Encanto' celebra los paisajes y cultura de Colombia. Foto: Disney

SERIES

Mejor serie de drama

- Lupin (Netflix)

- The Morning Show (Apple)

- El juego del calamar (Netflix)

- Succession (HBO)

Mejor actriz en serie de televisión drama

- Uzo Aduba (In treatment)

. Jennifer Aniston (The Morning Show)

- Christine Baranski (The Good Fight)

- Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

-Michaela Jaé Rodríguez (Pose)

'El juego del calamar' obtuvo tres nominaciones. Foto: Netflix

Mejor actor en serie de televisión drama

- Brian Cox (Succession)

- Lee Jung-Jae (El juego del calamar)

- Jeremy Strong (Succession)

- Omar Sy (Lupin)

Mejor serie de comedia o musical

-The Great (Hulu)

-Hacks (HBO)

-Only Murders in the Building (Hulu)

-Reservation Dogs (Fx)

-Ted Lasso (Apple)

Mejor miniserie o película para televisión

- Dopesick

- Impeachment: American Crime Story

- Maid

- Mare of Easttown

- The Underground Railroad

Mejor actor en una serie de comedia o musical

-Anthony Anderson (Black-ish)

-Nicholas Hoult (The Great)

-Steve Martin (Only Murders in the Building)

-Martin Short (Only Murders in the Building)

-Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ted Lasso vuelve a recibir nominaciones para la temporada 2022. Foto: Apple TV

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

-Hannah Einbinder (Hacks)

-Elle Fanning (The Great)

-Issa Rae (Insecure)

-Tracee Ellis Ross (Black-ish)

-Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en miniserie o película para televisión

- Paul Bettany (WandaVision)

- Oscar Isaac (Scenes From a Marriage)

- Michael Keaton (Dopesick)

- Ewan McGregor (Halston)

- Tahar Rahim (The Serpent)

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

- Jessica Chastain (Scenes From a Marriage)

- Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

- Elizabeth Olsen (WandaVision)

- Margaret Qualley (Maid)

- Kate Winslet (Mare of Easttown)

Elizabeth Olsen está nominada como mejor actriz por la serie 'Wandavision'. Foto: Disney+.

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

- Billy Crudup (The Morning Show)

- Kieran Culkin (Succession)

- Mark Duplass (The Morning Show)

- Brett Goldstein (Ted Lasso)

- Oh Yeong-su (Squid Game)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

- Jennifer Coolidge (White Lotus)

- Kaitlyn Dever (Dopesick)

- Andie MacDowell (Maid)

- Sarah Snook (Succession)

- Hannah Waddingham (Ted Lasso)