Ginnés Rodríguez se transformará en un personaje de ‘Encanto’ en el estreno de ‘La Matraca’

El nombre y el rostro de Ginnés Rodríguez probablemente sean relacionados con profesionalismo, credibilidad y con ser incondicional, tal y como lo ha mostrado durante el proceso de salud de su esposo Gerardo Zamora. Pero, ¿se la imagina convertida en un personaje animado y cantando? Esa ilusión será realidad este sábado 18 de junio, a las 8 p. m., durante el estreno de la tercera temporada de La Matraca, de Repretel.

La presentadora de Informe 11 será parte del show especial que La Matraca presenta para agradar a la audiencia familiar que no se pierde las noches de los sábados el programa de humor. Ella cantará en el especial musical que durante el estreno de esta edición será inspirado en Encanto, la película de Disney basada en Colombia y que fascinó a Costa Rica.

Ginnés Rodríguez se convertirá en la Tía Pepa, personaje de 'Encanto', en el show especial de 'La Matraca' este 18 de junio. Foto: Ginnés Rodríguez para LN

Rodríguez se convertirá en la pintoresca Tía Pepa, lo que significa que la presentadora cantará la exitosa y pegajosa pieza No se habla de Bruno, tema que ya de por sí conocía, pues sus dos hijos Luciana (9) y Marcelo (7) acostumbran a cantarla juntos.

Pero, ¿cómo es que la presentadora de Informe 11: las historias, se mostrará en una faceta tan desconocida?

Ginnés contó que por la sensación de la pieza en su casa, ella se la aprendió y al escuchar a sus niños cantarla todo el tiempo, se animó e hizo un dúo en TikTok (una persona sube una grabación cantando una parte del tema y ella se graba cantando la otra). Ese video lo vio Mario Alfaro, el director creativo de La Matraca y le propuso que cantara en el programa.

“Le dije: ‘usted cree que yo puedo cantar’ y me dijo que sí. Me siento totalmente sacada de mi zona de confort, pero le dije que sí”, contó.

Cuando dio el sí, Ginnés no se imaginaba que su compromiso no solamente incluía el canto, sino también el baile y un poco de caracterización. Este segmento del programa es uno de los más gustados, pues presentan a cantantes, imitadores y bailarines convertidos en personajes muy queridos. En temporadas anteriores han presentado shows de Coco, La bella y la bestia, entre otros.

No se habla de Bruno, no, no, no

Ginnés ya está preparada para presentarse en televisión como nunca antes, tras cuatro ensayos ya se siente lista. Cuenta que el proceso ha sido interesante pues ha incluido aprendizaje, paciencia y diversión.

“Parece mentira, pero en el show que será de algunos minutos, y de coreografías pequeñas, todo es muy intenso. Son dos minutos de mucha exigencia. Esto ha ameritado dedicar buen tiempito. Estaré al lado de bailarines y personas experimentadas. Durante el proceso ellos agarraban el paso de inmediato y yo casi que necesito adecuación (risas). Me ha costado pero ahí vamos. Ya está prácticamente listo”.

Mostrarse en esta situación en la pequeña pantalla, mientras cantará y bailará es nuevo para Ginnés, sin embargo, el canto no le es tan ajeno, pues aunque no ha sido demasiado público, ella ha participado en coros por mucho tiempo. Incluso fue parte de Laus Deo, el coro de su cuñado Fabián Zamora.

Ginnés Rodríguez, presentadora de 'Informe 11' será la invitada especial de 'La Matraca', durante el programa de estreno de la tercera temporada. Por ahora, esta será su única participación. Foto: Archivo

“Lo llevaba al lado de mi parte profesional, más por hobbie. Pero creo que esta vez en La Matraca será cuando la gente va a relacionar a la periodista con este tipo de cosas. Me voy a tirar al agua. Siempre he sido de karaokes, pero en una esfera más familiar y privada.

“Vamos a ver qué opina el público, es algo que haré con mucho cariño: yo no soy cantante. Nunca he llevado clases de canto y de bailarina ni por asomo. A esto le hemos puesto muchas ganas. Espero que la familia pase un rato agradable”, comentó Ginnés, quien resalta que el proceso también será retador porque la dinámica del show requiere un cambio de vestuario en segundos.

Mamá e hija contentas

Un hecho que hará aún más especial esta inédita participación de Ginnés, será poder participar junto a su hija Luciana Zamora Rodríguez, quien será una de las bailarinas del espectáculo.

“Ella es la artística de casa. Hace gimnasia, acrobacias en tela, nado sincronizado. Encanto le gusta mucho y esta canción la tiene interiorizada. Cuando empezamos el montaje fue necesaria la participación de niños y les dije que si les parecía Luciana podía participar. A ella le brillan los ojos de la ilusión. Es lindo compartir esto juntas. A ella le encanta, así que estar cerquita y vivirlo juntas me llena el corazón de orgullo”, confió.

En agosto Ginnés celebrará un año de ser parte de Repretel, la televisora que le ofreció la oportunidad de volver a hacer televisión luego de cuatro años alejada de la pantalla. La grata sorpresa fue que la opción que le presentaban era de ser figura de Informe 11, el espacio con el que soñó desde que era estudiante.

Consultada sobre cómo ha sido este tiempo y de qué representan estas oportunidades agradables y nuevas que le ha ofrecido Repretel, ella comentó que disfruta mucho de esta etapa.

“Estoy feliz, viviendo etapa en televisión donde disfruto de lo más lindo que tiene que es el contacto con la gente. Me siento parte de una familia que me toma en cuenta para diferentes proyectos. En setiembre, recién llegando, me invitaron a participar como una de las figuras en la transmisión del programa del Bicentenario. No puedo estar más agradecida por cómo me toman en cuenta.

“Ese sentimiento de agradecimiento lo devuelvo con mucho trabajo y dando lo mejor de mí”, dijo con emoción de cara a su presentación del sábado en La Matraca.

De momento, esta será su única participación en el espacio.

Durante el espectáculo de 'Encanto', en 'La Matraca', Ginnés cantará y bailará junto a su hija mayor Luciana. Foto: Instagram

La Matraca

La Matraca, programa de humor y entretenimiento, volverá a reinar las noches de los sábados a partir de este 18 de junio. El programa de canal 6 se podrá ver hasta agosto de 8 a 10 p. M, y regresa con varias sorpresas y nuevos personajes.

Una de las principales novedades es la llegada de la conocida cantante Angie Valverde, quien pondrá en escena la imitación de varias cantantes. Junto a ella estarán los ya conocidos rostros del elenco del humor de Repretel: Norval Calvo, Edson Picado, Marcos Agüero, Katherine González, Josué Porras y David Ugalde.