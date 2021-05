“Estoy cansadillo, ha sido tanto el trajín... y es que toma tiempo buscar al entrevistado y analizar, no es nada más como sentarse y ya. Requiere algún tipo de investigación, no tan profunda, pero eso lleva tiempo y a veces no me queda mucho tiempo. Yo espero que para setiembre u octubre estar con el programa otra vez al aire”, afirma.