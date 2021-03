“Todos los viernes que grabo Íntimo es como que qué dicha, así termino la semana. Y no me siento cargado. Eso sí, sí me he pegado lloradas en el set; eso la gente no lo ve. Por eso el propósito de que sea a oscuras (en el programa los reflectores están sobre el invitado). Ahí boto todo. No soy de guardar sentimientos y arrastrarlos”.