“El día que pasó lo de Luany me enteré porque el compañero de seguridad me contó. Yo iba a entrar a maquillaje. Faltaba media hora. Me enrollé las mangas y me fui. La mayoría de reporteros habían terminado jornada. No soy de escritorio. Si soy periodista lo soy todo el tiempo. Si hay que ir a cubrir algo, voy. No quiero perder contacto con la gente ni con la calle”, asegura Douglas, de 41 años y quien empezó su carrera como presentador en 2011.