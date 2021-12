David Patey y su compra de Canal 36: ‘No tengo miedo de entrarle al negocio; vea que no sabía de jirafas ni de fútbol’

David Patey no se anda por las ramas. Ese modo sin filtros que lo caracteriza al hablar es el mismo que aplica en los negocios y por eso no extraña que una de sus primeras medidas como nuevo empresario televisivo fuese poco ortodoxa: ofrecer desde sus redes sociales entradas regaladas a Ponderosa, su parque temático, para los clientes de las tres cableras que actualmente brindan la señal de Canal 36 en todo el país.

La “promoción” al parecer surtió efecto, pues la otra cablera de cobertura nacional que tenía limitada a Trivisión (también conocido como Anexión TV) a únicamente su servicio en Guanascaste lo llamó para dialogar. Vale decir que Patey, de previo, había cortado el suministro de su señal a esa misma empresa, generando la lógica molestia de los suscriptores que habían perdido en su parrilla a la televisora local.

El “gringo que habla pachuco” y que en su momento fue presidente del Club Sport Herediano, ahora se identifica como un guanacasteco más, tanto por lo logrado en Ponderosa (asumió el zoológico liberiano en el 2013 y lo transformó en un parque de aventuras) como por todo lo que ambiciona para Canal 36, empresa que asegura se amolda a la perfección en un plan de negocios multidisciplinario en el que él toma un rol protagónico, en todo el sentido del término: Patey es feliz haciendo lives en redes y quiere llevar la interacción del online a la televisión tradicional, produciendo contenido útil y entretenido para la que ahora es su provincia.

Tan pronto se supo que Patey había llegado a un acuerdo con el empresario televisivo Ramón Moncho Coll y que tomaría control del Canal 36, el estadounidense empezó a generar olas. El primer golpe de efecto lo logró al contratar al periodista Jerry Alfaro para que asumiera la dirección del noticiario del 36, a muy pocos días de que este anunciara su salida como director de Noticias Repretel.

Sobre sus planes y motivos, Patey conversó desde una de las oficinas de Ponderosa. El enorme complejo turístico albergará pronto las operaciones de la televisora, cuyo relanzamiento oficial será en febrero, en el marco de la cobertura electoral.

Este es un extracto de la entrevista (la versión completa la puede ver en el video adjunto).

—¿Esta oportunidad de incursionar en televisión es algo que se presentó de repente o ya la venía incubando?

— Yo no tengo miedo de entrar en cualquier negocio, vea que no sabía nada de jirafas, no sabía nada de fútbol (...). Uno no tiene que saber de un negocio para poder entrar a un negocio, sino rodearse de las personas que saben y poder liderar. ¿Fue algo premeditado? Cuántas veces no me preguntaron que porqué compré a Herediano y no otro equipo y es que acaso había otro equipo en venta en ese momento. El fútbol no era por mi pasión, para mí era como el sushi: me daba asco pero lo comí 10 veces y ya es la mejor comida que existe.

— Entonces podemos entender que lo del Canal 36 fue una oportunidad que se le presentó. ¿Hace cuánto?

— Yo sabía que estaban buscando un socio. Tengo un amigo que era el gerente de Canal 2 hace 40 años y amigo de (Ramón) Moncho Coll. Todo nace por el tema de mi popularidad en redes: yo mismo me sorprendo cuando subo algo y llega a miles de “me gusta” y comentarios y cientos de mensajes en el inbox (...). Veo que lo que estoy haciendo en redes me está llenando Ponderosa, que está con números mejores que en el pre-covid, superando récords del 2019. Mi mercadeo es juntar en un mismo concepto: el bus, David, Ponderosa.

— ¿El canal va a estar amarrado a Ponderosa?

— No. En el canal hay espacio de pauta para Ponderosa pero no quiero que sea el canal de Ponderosa.

— ¿Entonces algo como Patey TV?

— Bueno, hay un proyecto que se llama PayTV en streaming... Pero en el tema del canal tendrá un periodismo ético, parejo, justo, así que yo no voy a decir en la parte del noticiario qué es lo que va. David Patey no es el noticiero, ni lo será Ponderosa.

— Canal 36 es una televisora local de Guanacaste. ¿La idea es que siga siendo así?

— Es un canal regional y mi plan de negocio se basa en una idea clara: cuando yo hice la gira con Sherman Guity (medallista paralímpico), nosotros fuimos de Puerto Viejo, Limón, alrededor de Costa Rica por las costaneras y volvimos al Valle Central. Si yo no hubiera hecho esa gira, no hubiera considerado comprar el canal, porque lo que escuché en esas zonas fue un hambre, una indignación por ser olvidados por San José, por el gobierno, por los medios que solo reportan temas feos y noticias rojas (de las áreas rurales). Estoy apostando que hay un hambre de los 11 cantones de Guanacaste, que hay un hambre de cobertura de sus necesidades y sus logros. El plan es trabajar contenido 70% de Guanacaste y 30% de afuera pero que afecte a Guanacaste.

— Jerry Alfaro dejó la dirección de uno de los noticiarios más importantes del país para trabajar con usted. Cuéntenos de su contratación, ahora que ya se hizo pública.

— Él es amigo, los dos somos heredianos. Él me comenta que venía saliendo de Repretel y yo le conté que estaba negociando Trivisión Canal 36. Los dos nos llevamos súper bien, respeto mucho su periodismo y le dije que se viniera para hablar. Entonces vino a Ponderosa, le hice una oferta y la aceptó.

Mientras estaba haciendo la salida de su empresa, jamás iba yo a atravesar el caballo con don Fernando Contreras (presidente de Repretel), entonces yo negaba (la llegada de Alfaro) por respeto a don Fernando y Jerry. Y ya cuando él estuvo listo pues lo anunciamos. Él trae respeto al departamento de noticias y experiencia.

Yo voy a hacer muchos inventos en la otra programación, quiero jalar gente que no ve tele hoy en día, proponer algo más humano, más vacilón. Espero ofender a los productores de televisión, esa sería mi marca, que me digan “eso no se hace” es mi indicador. Cuando Alejandro Martínez, que es el encargado de producción y tecnología del canal me dice: -‘David, eso no se hace’-, pues soy feliz. Pero en el noticiero hay otros factores como la seriedad del tema, y también la parte legal (...) por seguridad jurídica me gustó la perspectiva de Jerry. Y vamos a buscar la pauta de empresas e instituciones que les interesa hablar con los guanacastecos.

— ¿Tiene prevista la incorporación de otras figuras?

— Puede haber un periodista más, alguien joven, pero para hacer noticias de Guanacaste necesito guanacastecos. Hemos recibido 250 solicitudes de trabajo cuando pedimos periodistas, productores y editores en cuestión de 24 horas.

Yo dejé el colegio a los 16 años, aprendí a escribir y leer bien ya grande, pues mi esposa notaba que me costaba. Saqué el bachillerato por madurez a los 23 años, fui a la U un semestre y fue la pesadilla de mi vida, porque no es para mí meterme a una clase y cerrar la jeta. Entonces sé darle oportunidad a las personas que no tienen los estudios pero que sí cuentan con capacidades y habilidades.

— ¿Va a mudar la operación de la televisora a Ponderosa?

— Sí, por razones prácticas. Ya tengo la infraestructura, seguridad, el mismo internet, estamos dentro de una finca. Tiene todo el sentido, es mucho más barato y además tenemos todos los escenarios de la finca y hasta jirafas de fondo.

— De lo que ya tenía canal 36 en programación, ¿se queda algo o se empieza con borrón y cuenta nueva?

— Para mí todo es resultado, ver gastos e ingresos. Yo veo gastos fijos divididos entre minutos de programación, por lo que los programas que producen menos cash y más gastos pueden ser los primeros en irse. Moncho Coll en la negociación me dijo que le diera una hora para su programa y le dije que sí, pero con la condición de que si no sirve, que se retire. Y él aceptó. Esto no es un club de Tricolín.

— ¿Don Ramón Coll seguirá vinculado en la junta directiva?

— Sí. Recuerde que él es el concesionario y los abogados están trabajando en los procesos necesarios. Él es un gran señor, llega a los 77 años con hijos en otras industrias, así que esto fue una buena yunta.

— La televisión es un negocio que requiere inversiones altas. ¿Cuál es su plan?

— Nosotros en Guanacaste no tenemos rating. Para mí el verdadero rating es pagué pauta y logré estos resultados. Ver dónde están parados (los clientes), abrir la llave con procesos medibles y con convenios en radio, en digital, y ver si se les mueve el indicador para arriba.

— Pero sí hemos visto que esos canales que operan en la banda de UHF con frecuencia antes cambiaban de manos, justo porque no podían resolver el tema de ingresos...

— Pero no tienen un parque temático, no tienen posicionamientos en redes y no tienen los huevos que tengo... Si usted no tiene huevos, no se mete en el negocio.

— Siendo el suyo un canal en UHF, ¿cómo es el consumo de televisión en Guanacaste para Canal 36?

Los que tienen antena y el convertidor digital lo tienen en el área de Liberia por el UHF. Pero estamos en Telecable a nivel nacional, Tigo a nivel nacional, Kolbi a nivel nacional y Cabletica a nivel regional.

Ya tuvimos conversaciones con el gerente de contenido en Guatemala de Liberty, los dueños de Cabletica, y por un tema de traslado de nuestras instalaciones desconectamos el servicio de Cabletica de nuestra oferta y puedo admitir que yo mismo jalé el cable y los desconecté. Yo en Guanacaste tengo Cabletica, pago full servicio y no tengo Canal 36 en mi casa, y me molestó que dijeran que estamos en toda el área de Guanacaste y no es así. No nos contestaron cuando preguntamos qué se podía hacer, entonces con un poco de malacrianza desconecté el cable y a los dos días me llamó el gerente de contenido en Guatemala y me dice que tenemos un problema y le digo que yo lo desconecté para joder, pues prefiero no tener Cabletica y que la gente se mueva a Telecable, Kolbi o Tigo donde sí nos tienen a nivel nacional. Me dice “hagamos borrón y cuenta nueva” y me pidió el favor que bajara de mi Facebook la oferta de cuatro entradas a Ponderosa para cualquier persona que adquiriera el servicio de Telecable, Kolbi o Tigo en los próximos 15 días. Eso fue para que vieran (en Cabletica) que no nos estaban tratando igual que los otros.

Yo hago las cosas bien y hay mucha expectativa cuando agarro un proyecto, como lo hice con el bus, como hice con Ponderosa, como hice con el Herediano. Y para los que no puedan ver el canal tengo un proyecto de streaming que se llama PayTV que saldrá en las próximas semanas, un lugar en línea donde pueden ver nuestro contenido en cualquier momento del día.

— Justamente usted ha desarrollado en los últimos años mucho material para redes sociales, al lado de su familia. ¿Es su intención traer ese tratamiento, que es mucho más interactivo, a la televisión por medio de Canal 36?

— La gente necesita poder comentar en tiempo real cualquier contenido. Ese es el éxito de Facebook y es tan interesante lo que estamos viendo como la conversación. Necesito que la gente pueda ver el canal y comentarlo. Todo el mundo me dice que estoy loco por hablar tan abiertamente de lo que pienso hacer, pero así es como se aprende.

Yo tengo tres flujos que van hacia PayTV: el canal; Ponderosa con streaming live de una jirafa cuando nace y cosas de mis redes. Cubrimos los tres elementos.

— Sabiendo que el fútbol le significó tanto en su momento, ¿ve la posibilidad que el canal se vincule con el fútbol?

No creo (...) Tratar de negociar derechos de transmisión de fútbol sería una guerra de precios y no peleo con gente que tiene más plata que yo. Estoy muy contento en Guanacaste y el negocio de fútbol, las masas están en el Valle Central y yo no tengo interés en el Valle Central.

— Se le nota muy a gusto en Guanacaste...

Yo llegué a Costa Rica en el 2003 y en el 2004 llego a Guanacaste. Me quedé con mi esposa y las dos bebés pequeñas en Playa Hermosa por cuatro días y no salimos por el calor insoportable, era un infierno. Dijimos ‘nunca más volvemos aquí’, pero cuando yo agarro el proyecto de Africa Mía, lo que hoy es Ponderosa, en el 2014, empiezo a llegar cinco, seis días seguidos y cuando uno aprende a apreciar el calor, el sudor y luego el aire refrescante, tirarse en una catarata... es tan rico (...) en el campo se encuentra gente muy especial. Yo amo Guanacaste y soy cédula 45: 4 por Heredia y 5 por Guanacaste.

— ¿Para cuándo está previsto el relanzamiento del canal?

— El 6 de febrero. Vamos a cubrir las elecciones con pases en vivo todo el día y darle a Guanacaste los resultados en un nuevo set. Conforme vayan ingresando periodistas vamos a ir mejorando nuestra propuesta actual gradualmente, hasta llegar a lanzar ya en el set y con toda la oferta.

Espero que este toque humano sea visible en el canal, pues hay momentos para terminar serios y otros para terminar cagados de risa.

