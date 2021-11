Jerry Alfaro dirigirá el noticiero de Canal 36: ‘El proyecto me conquistó...’

Tras renunciar a Noticias Repretel, Jerry Alfaro volverá a dirigir un noticiero. El experimentado periodista confirmó a Viva que se une a Anexión TV, canal 36, a partir del 1.° de diciembre.

Alfaro, quien laboró por 24 años en Repretel y que presentó su renuncia a ese medio de comunicación a inicios de noviembre, habló de su nuevo reto profesional días después de despedirse del público de canal 6. Él trabajó hasta el lunes 22.

El periodista será el director de noticias del 36 y el rostro principal del espacio televisivo. Además, tendrá a su cargo las relaciones corporativas del canal, que recientemente compró el empresario estadounidense David Patey.

Con franqueza, Alfaro comentó que la propuesta de unirse al canal 36 se le presentó tiempo atrás. El 11 de noviembre, cuando él se refirió a los motivos de su salida de Repretel, mencionó que era una decisión bastante pensada y que buscaba nuevos aires.

. Jeffry Alfaro junto al empresario David Patey, quien recientemente adquirió canal 36. Foto: Jerry Alfaro para LN

“David Patey es un amigo de años, él adquirió la sociedad anónima que tiene la concesión de la frecuencia (de canal 36). Se alinearon las estrellas y todo me ayudó a tomar la decisión con mi familia.

“La propuesta llegó antes. Había conversaciones previas. Estaba el ofrecimiento. Cuando anticipé mi salida el acercamiento fue más fuerte. Al darse esa posibilidad logramos concretar. David y yo nos pusimos de acuerdo en un par de horas”, detalló Alfaro, quien cuenta que fue sencillo llegar a un convenio favorecedor para las dos partes.

Lo que viene

En canal 36, Jerry Alfaro comenzará a trabajar desde el primer día de diciembre, por lo que será poco el tiempo que experimente lejos del trajín de los medios de comunicación. Sin embargo, ese no es un aspecto que le preocupe, pues su pasión por las noticias e hiperactividad se confabulan y lo impulsan a querer empezar ya. Él cuenta porqué el proyecto le entusiasma tanto.

“Me uno a canal 36, a Anexión TV, el corazón de Guanacaste. Es un bonito proyecto que me entusiasma: sobre todo porque siempre he tenido en mi mente hacer periodismo alternativo, rural, comunitario. Me permite estar cerca de la gente. Este proyecto me va a permitir hacer periodismo cercano, para mí es un sueño cumplido y por cumplir. Sé que este trabajo va a llevar a conocer la realidad de lo que se vive en Guanacaste, lo que viven sus casi 400.000 habitantes”.

Alfaro, de 48 años, agregó: " (el proyecto) me conquistó desde un inicio. Es un reto trabajar en esta nueva dirección de hacer periodismo rural”.

Además de la propuesta de volver a dirigir un noticiero y de continuar haciendo televisión, el periodista comentó que tuvo otras ofertas laborales relacionadas con agencias de comunicación y con una ONG.

Sin embargo, un aspecto de peso hizo que Alfaro se decantara por canal 36: “Con solo que fuera un medio rural y televisivo ayudó en mi decisión final”.

Desde ya, Jerry Alfaro habla de lo que viene. Afirma que desde el canal quieren cubrir las elecciones presidenciales y que próximamente el noticiero va a ser relanzado. Otra de sus labores será formar el equipo de trabajo, aspirando a que al menos el 90% de colaboradores sean de la zona de Guanacaste.

“A parte de ser el director del noticiero voy a tener a cargo las relaciones corporativas del canal y otras funciones gerenciales. Voy con un combo muy interesante, donde la idea es aprender mucho en el campo de la gerencia. Eso también me tiene ilusionado. Los cambios son siempre para aprender”, dice.

. Jeffry Alfaro inicia su nuevo reto profesional en canal 36 el 1.° de diciembre. Anteriormente había confirmado que, tras su salida de Repretel, no se uniría ni a canal 7 ni al 8... y así fue. Foto: Jerry Alfaro para LN

Alfaro reitera que el canal es por y para los guanacastecos, por lo que buscan priorizar los intereses de los habitantes de esa provincia.

“El canal ya está en el alma de los guanacastecos, pero necesita un impulso mayor para que logre alimentar la relación con el guanacasteco, que sea más fuerte. Queremos retratar la realidad de la provincia. Estar cercanos a la idiosincrasia, costumbres y cotidianidad de la provincia. Buscamos estar en las buenas, en las regulares y en las más malas con el pueblo. Esa es la consigna”, explica.

Adicionalmente, Alfaro comentó que desde ya piensan en generar programas para el canal.

“Queremos impulsar el talento de la zona en las noticias y en los programas. Buscamos talento guanacasteco. Queremos que en la pantalla se sienta la cédula 5″, aseveró.

¿Nueva vida en Guanacaste?

Al presentarse la oportunidad de laborar en un canal rural, Alfaro vislumbra “un cambio de vida muy bonito”. Por ahora, su familia se va a mantener viviendo en Alajuela y él estará “yendo y viniendo”.

“Me voy a acostumbrar a una realidad diferente de lo que se vive en el GAM. Voy a estar viajando. La ventaja es que voy a tener funciones que me van a hacer permanecer en San José. Pasaré jornadas de una semana en Guanacaste y otra semana teletrabajando en la casa (en Alajuela).

“A mí me fascina, me encanta el contacto con la gente, entonces me va a gustar convivir con la realidad de los guanacastecos y luego regresar a la realidad que conozco en San José. Pasé muchos años en una oficina, eso me tenía cansado. Necesito experimentar la calle”, adelantó.

Con ello, Alfaro se refiere a que tiene intenciones de salir a realizar transmisiones especiales para volver a sentir esa adrenalina.

“Lo que primeramente puse en la mesa es que quiero hacer periodismo de servicio, cercano a los problemas de la gente, de defensa, cercano a los intereses de la población. Tengo libertad editorial para hacerlo. El proyecto me conquistó”, concluyó.