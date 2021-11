Jerry Alfaro sobre su renuncia a ‘Noticias Repretel’: ‘No voy ni para canal 7 ni para el 8’

Jerry Alfaro Mejía, dueño de uno de los rostros y voces más reconocidas del periodismo nacional, renunció a Noticias Repretel este 11 de noviembre. Su decisión la toma poco antes de cumplir 25 años de trabajar en el que, prácticamente, ha sido su trabajo de toda la vida.

Pocos minutos después de hacer pública su renuncia, Alfaro conversó con Viva acerca de esta decisión que asegura venía pensando desde hace varios meses. El comunicador, de 48 años, añade que su salida se da en los mejores términos. Él realizará un mes de preaviso.

Hoy sorprende la noticia de su renuncia, ¿a qué se debe esta decisión?

No es que tenga algo. Si lo tuviera se los hubiera comunicado a mis compañeros. Voy a esperarme a ver qué me aparece en el firmamento. Dependo de los ingresos de un asalariado. Voy a seguir sosteniéndome con el proyecto que tengo hace 25 años: el programa de radio con el que genero un poquito de ingresos: Acontecer Nacional (que se pasa los sábados a las 8 a. M., por 107.1 FM).

[ Jerry Alfaro renunció a ‘Noticias Repretel’ ]

Jerry Alfaro, director de Noticias Repretel, realizará un mes de preaviso tras renunciar este 11 de noviembre. Foto: Jerry Alfaro para LN

Usted comenta que sale y no tiene nuevos proyectos, por lo que aparenta ser una decisión tal vez arriesgada. ¿Se sentía agotado? ¿Hay alguna otra razón detrás de esta decisión?

Evidentemente yo quiero un nuevo aire. Después de casi 25 años quiero experimentar nuevas sensaciones, nuevos derroteros profesionales. Es lo que te puedo decir. Evidentemente el mundo de la comunicación ha evolucionado muchísimo. Espero que mi perfil pueda calzar en algún proyecto. Veremos qué presenta la vida. No voy ni para canal 7 ni para el 8. Es la verdad.

“Con el paso de los años se me han presentado proyectos. En el camino siempre aparecen cosas que proponen, pero me he mantenido leal a Noticias Repretel. Ha sido mi línea. No te niego que en el transcurso de los últimos años se me han acercado hasta políticos, pero me he mantenido leal. Necesito retomar un aire y que ahora sí afloren nuevas oportunidades de empleos.

“Imprimí pasión, dedicación, es una de mis características. Me voy en buenos términos con todos. Es doloroso: Noticias Repretel ha sido uno de mis hijos. Es parte de la evolución de la vida”

[ Jerry Alfaro renunció a ‘Noticias Repretel’ ]

¿Qué se lleva de Noticias Repretel, su trabajo de casi toda la vida (antes trabajó en el desaparecido El Heraldo)?

Me llevo mis mejores momentos de vida. Mis mejores experiencias profesionales y personales están ligadas a Noticias Repretel. Es una marca para siempre. Significa para mí crecimiento, evolución, amor puro, amo al noticiero. Se que me ven con un 6 en la frente. Noticias Repretel ha sido mi vida durante todo este tiempo: me he entregado en mente, alma, vida y corazón. Siempre quiero lo mejor para este noticiero que vino a revolucionar la forma de dar noticias. Trabajé con lealtad y pasión: aporté mi granito de arena.

¿Por qué dejar ir ese amor?

Creo que dejarlo ir no quiere decir que pierda identificación con el producto. Noticias Repretel es un ser viviente fuerte y consolidado; soy yo el que digamos me aparto para retomar nuevos aires. Creo que como todos los seres humanos pensamos hacer giros profesionales; eso no quita que mantenga mi amor, compromiso y lealtad a Noticias Repretel. Desde afuera lo veré con ojos de cariño y aprecio.

Usted comenta que ve a don Fernando Contreras, presidente de Repretel, como a un segundo padre, ¿cómo recibió él su renuncia?

Don Fernando comprendió mis razones. Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Le manifesté el agradecimiento. Le dije que siempre lo he visto como un segundo papá. Él lo sabe. Le reiteré mis motivaciones y él las entendió. Tanto es así que me permite tener esta salida de la manera más linda que se puede tener. En buenas condiciones. Así que me voy agradecidísimo con la empresa y con don Fernando.