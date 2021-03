“Ahora que estamos en Guanacaste hay pocos que están activos en la iglesia. Y diay, eso es difícil, pues hay gente que me dice y porqué no tienes novio, porque no te ligas a esa persona. Pues no, yo se que esas cosas me tocan cuando sea más grande. No ando tomando ni fumando, y a veces la gente no comprende. Yo respeto mis creencias”, comentó Sofía con seguridad.