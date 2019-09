Morales, de 38 años, continuó: “Una de las grandes cosas que me deja este proceso es la posibilidad de que la gente me conozca en otras áreas de mi vida más personales y menos laborales. La gente me ha ido conociendo y descubriendo facetas de mí que no conocían, y eso lo agradezco y me hace muy feliz. Me siento mucho más cerca de la gente, he formado empatía y cariño con el público y lo noto porque me dejan mensajes de apoyo. Cuando estuve en política la gente no tenía esa posibilidad de conocerme más como persona y este recibimiento ha sido mucho más cálido”.