Vargas sintetizó así su paso por el programa de canal 7: “Para mí estar ahí fue el boom en mis redes sociales. Me ayudó montones con mi exposición, me ayudó a que la gente me reconozca como chef, me aportó mucha experiencia en cámaras y me dejó muy buenos amigos. En lo único que me afectó fue en la pérdida de peso, me había costado mucho subir de peso para las competencias de crossfit y bajar ocho kilos, que había durado dos años en aumentalos, me receteó por completo, pero fue una experiencia muy grata. Es más, deberían hacer una temporada con solo ganadores”.