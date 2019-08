Sofía Chaverri (baila con Javier Acuña): La actriz de Los enredos de Juan Vainas (hace el papel de la encantadora Rosalinda) se volvió conocida en un tris gracias al fenómeno en que se ha convertido esta serie humorística de canal 7. El fichaje de Sofía fue uno de los más atinados: nadie la vio venir pero, cuando se supo, sobró el beneplácito de la audiencia, que alabó no solo el potencial de Sofía por haberse dado a querer en tan poco tiempo, sino porque se trata de un rostro fresco entre “los mismos de siempre”, opinó mucha gente en redes. Por otra parte, Sofía cuenta con un brazo de apoyo gigantesco, el que le van a prodigar sus compañeros de serie, los mismísimos Chibolo y Juan Vainas, quienes desde ya están arengando votos para su querida compañera. Si baila a como actúa, Sofía también tiene ya varias fechas aseguradas por adelantado. Además, recordemos que la popularidad es pieza clave en estos concursos, pues en el último Tu cara me suena, aunque Chibolo y Juan Vainas triunfaron por aclamación, nos quedó el sinsabor de que dejaron en el camino a gente tan buena como Arlene Elizondo o Jorge Chicas, no por decisión de los jueces, sino por el apoyo de la audiencia. Pero bueno, es lo bonito: DWTS es un poco de todo.