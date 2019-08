“Dancing with the Stars ha ido posicionándose en los corazones de la teleaudiencia costarricense. Me siento complacida de presentar este equipo de participantes, hay muchas horas de trabajo de la producción en seleccionar a estas figuras y en buscar qué se hace en cada temporada, guardando siempre las dimensiones del formato. Tenemos un grupo de participantes bien interesante”, refirió Paula Picado hace unos días cuando, en un almuerzo con algunos medios de prensa, oficializó los nombres de las estrellas participantes.