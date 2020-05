– (Ríe) Sí, yo creo fielmente que los personajes escogen al actor y no al revés. En mi caso, no sé qué le gustaría a ella de mí, pero lo que me conquistó de ella fue su capacidad de deducción y de observar cosas que otras personas no ven. A esto se suma también todo lo que está lidiando con su enfermedad mental, de depresión y ansiedad, además de que se autolesiona. La verdad es que todo eso lo quería explorar. Me pareció superinteresante explorarlo.