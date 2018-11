View this post on Instagram

Carta a mamá! (Pt. 1) • Feliz día mami. 💕 • Crecer bajo tu amor y cuidado fue, con toda seguridad, lo que ha definido todos mis pasos en la vida. • Y ahora, más grande, todavía más valioso me parece, cuando entiendo la intención detrás de muchas de las cosas que hacías conmigo y mis hermanos. Te vas a reír, pero recuerdo muchas cosas que seguro ni sabías que aún ocupan mi cabeza de vez en cuando y me hacen darle gracias a Dios por haberme elegido como tu hija. Por ejemplo... • - Sabías que odiaba tomar pastillas. Era una verdadera pesadilla. No me bajaban, las devolvía, lloraba. Y siempre tenías la paciencia de hacérmelas “polvito” para poder tomármelas y sentirme mejor. • - No sabías nadar. Pero nunca dejaste que le tuviéramos miedo al agua. Nos tirabas las llaves de la casa al fondo de la piscina cuando paseábamos y nos decías que si no las rescatábamos, no tendríamos cómo entrar a casa. “Sobrevivir” en el agua siempre fue un juego para nosotros!!! • - “El vaso” en la casa era un recipiente de vidrio, en el que todos echábamos las monedillas que nos sobraban de vueltos, etc. Cuando pasaban los helados o nos antojábamos de pan (con queso molido, te acuerdas?), lo podíamos comprar siempre y cuando fuera con la plata del “vaso”, que era de todos. Si no había, pues no se podía. Eso nos enseñó el valor de cuidar el dinero para cuando realmente lo necesitáramos. • - Cuando teníamos que ir por algo en otra parte de la casa y nos daba pereza, nos empezabas a contar hasta 10, y sólo eso bastaba para levantarnos rápido y muertos de la risa del sillón para finalmente hacerlo antes de que llegaras hasta 10. Cuando salíamos de la habitación incluso parabas de contar, y nunca nos dimos cuenta. Cuando estábamos llegando de vuelta a ti gritabas “9... 10!!!!” Cómo tan de niña me despertaste la competitividad mami! Y siempre haciéndome sentir que lo había logrado, aunque realmente hubiera durado mucho más de los 10 segundos. • (Cont...)