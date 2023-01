Adriana Hernández: la niña que atesoraba recortes deportivos es hoy el rostro femenino de TD+

Tras 11 años de trabajo y pasión, el nombre de Adriana Hernández Valverde gana más peso en el medio costarricense. Desde el 2019 es una de las periodistas deportivas especializadas en fútbol femenino, pero sus alcances van más allá. En la reciente cobertura que TD+ realizó de Qatar 2022, la comunicadora fue la única mujer en el programa de temporada.

Tiene 30 años y la felicidad inmensa de estar en un momento muy especial de su carrera, uno en el que ejerce lo que la apasiona desde niña. Es que sí, la idea de convertirse en periodista deportiva viene desde su infancia.

Soñaba con lograrlo y lo consiguió, sin embargo, en aquellos anhelos infantiles nunca dimensionó hasta dónde llegaría y todo lo que conseguiría con su trabajo: desde visibilizar la labor de las mujeres futbolistas hasta ganarse el respeto de la audiencia por sus conocimientos de deportes en general.

“Desde que tengo memoria quise ser periodista deportiva, por mi mente nunca pasó otra idea con respecto a lo que estudiaría cuando fuera adulta. Lo que sí es claro es que la influencia viene de parte de mi familia. En mi casa tanto mi papá como mi mamá consumían todo tipo de deportes y siento que de mi lado siempre traía este deseo de ser periodista deportiva”, comentó Hernandez.

La niña de los recortes Copiado!

Adriana es la menor de tres hermanos. Recuerda que cuando no estaban viendo algún partido en su casa, la familia andaba apoyando a su hermano mayor que jugaba fútbol. Incluso, ella practicó el deporte, pero el camino que quería seguir siempre fue claro: la comunicación.

Desde sus tempranos ocho compraba el periódico Al Día y allí se consumía por largos ratos, luego de ver y leer, recortaba a aquellas figuras o noticias que le resultaban más interesantes. En su casa, en Moravia, aún hay varios de esos álbumes con los que empezó a construir este sueño.

“Cuando ya estaba en los últimos años de colegio y nos llevaban a las ferias vocacionales yo siempre iba a los stands a buscar información de periodismo. En la Universidad me matriculé en periodismo porque no tenía otra cosa en mente. Siempre busqué la oportunidad”, recuerda la también licenciada en producción de medios.

Así inició su camino académico y claro, en el camino se topó con voces negativas y comentarios machistas que decían que difícilmente lo lograría, pero nunca se rindió. Con la determinación que la ha caracterizado desde que recuerda, Adriana se convenció de que no había obstáculo que impidiera que ella se esforzara por su sueño.

“Decían qué era difícil para una mujer, que me enfocara en otra cosa, siempre hubo comentarios, pero nunca permití que eso me frenara. Siempre he estado segura de lo que quería. Si sueño con algo trabajo incansablemente”, comentó.

El inicio de todo Copiado!

Adriana empezó a hacer periodismo deportivo en el 2011 y su primera escuela fue el desaparecido canal 9. La oportunidad que se le abrió fue en la sección de Nacionales, sin embargo ella buscó la forma de encontrar espacio en el departamento de deportes y, una semana después de entrar a la televisora, logró pasarse. Allí estuvo un año, luego pasó a Columbia y más tarde a Deportivas del 13. Estuvo cerca de tres años ganando experiencia con prácticas profesionales. No obtenía remuneración, pero sí experiencia.

“Si hubiera esperado que me pagaran desde el día 1 tal vez no hubiera tenido estas oportunidades”, recuerda.

Luego de esto, Adriana trabajó en una agencia de comunicación, pero siempre se mantuvo preparándose para deportes. La experiencia en este lado de la comunicación no fue en vano y hoy, además de estar en medios, trabaja junto a su socia María José Cubero en la agencia MJComunicación, donde ambas brindan asesorías.

En el 2016, para su alegría, se le abrieron las puertas de TD+. Así fue como Hernández y otras colegas, entre ellas Cubero, empezaron con TDMás Radio, un espacio dedicado a diferentes disciplinas deportivas.

Algunas de las participantes se fueron yendo y también llegaron otras, pero Adriana siempre se mantuvo. En el 2018 empezó oficialmente como trabajadora de Televisora de Costa Rica y, además de su rol principal en TD+, también colabora con Teletica Radio (allí tiene junto a Melissa Alvarado y Mónica Malavasi el programa de fútbol femenino Cambio de juego) y ha apoyado Teletica Deportes.

“Desde el 2019 me dieron la oportunidad de incursionar en la cobertura de fútbol femenino, me lo dieron a mí. Empecé a hacer cancha en los partidos de fútbol femenino. Con ese panorama le planteé a mi jefe pasar TD+ Radio a un producto enfocado en fútbol femenino y así nació Fútbol Femenino Más (desde 2020) junto con Mónica Malavasi”.

Por todo lo que implica, la experiencia con la cobertura de Fútbol Femenino ha sido gratificante para Adriana, empezando porque antes ni siquiera se transmitían los juegos de mujeres. Actualmente ellas no juegan profesionalmente en Costa Rica, lo que significa un doble esfuerzo para cada deportista.

“En el canal tomamos el reto de visibilizar el fútbol femenino. Antes la gente no les daba importancia. Ahora se alcanza a las personas y se abren puertas a las jugadoras”. En agosto pasado, Adriana y Melissa Alvarado, de Teletica Deportes, fueron los principales rostros en la cobertura del mundial femenino Sub-20 que se llevó a cabo en Costa Rica.

Por su trayectoria, Adriana es reconocida y relacionada con la cobertura del fútbol femenino, sin embargo, como demostró recientemente, es una periodista que además maneja los temas deportivos en general, sean practicados por mujeres u hombres.

“Habrá quienes me han encasillado en la parte del fútbol femenino, pero si me ponen en cualquier transmisión siempre estoy anuente. El mundial de Qatar lo trabajé desde Costa Rica, tuvimos TD+ Mundial, con Randall Vargas (director de ese canal) desde Qatar. Lo hicimos desde el 14 de noviembre hasta el 18 de diciembre y nos íbamos turnando”.

En el espacio participaron los experimentados Pablo Segura, Juan Carlos Solano, Luis Enrique Bolaños, Allan Alemán, Carlos Castro y Adriana Hernández.

“Fue una experiencia muy linda tener la oportunidad de compartir con compañeros con tanto conocimiento. Gracias a esta responsabilidad que tuvimos desde Costa Rica aprendí muchísimo. Como soy tan apasionada me encantó, uno seguiría todo el tiempo que sea necesario mientras a uno le guste (además de este rol viajaba durante la semana para cubrir en diferentes provincias los partidos de fútbol femenino).

“Fue enriquecedor pese a no estar allá, acá se trabaja bastante. Ver partidos todos los días era lindísimo, uno hace lo que le gusta y trabaja a la vez”, resalta Hernández, quien comenta feliz la aceptación que tuvo el programa por parte del público y agradece la oportunidad de sus jefes René Picado Jr y Gabriel Chacón, gerente general y gerente de operaciones de TD+, respectivamente.

Rostro femenino Copiado!

Adriana define como bendición y sueño cumplido ser el rostro femenino de TD+. Esta posición, más allá de llevarla a una zona de confort, le genera el compromiso de continuar trabajando para ser cada día mejor.

“Todos los días aprendo, me exijo para poder ser mejor, cumplir más sueños e ir escalando. Me siento feliz y satisfecha donde estoy. TD+ es un lugar de demasiada bendición, te valoran, respetan tu ser profesional. Estoy muy contenta”.

Entre las grandes aspiraciones de Adriana está cubrir en sede unos juegos olímpicos y un mundial de fútbol mayor. Por ahora, su propósito es seguir acercando a los televidentes a la noticia y a esos detalles que no siempre se pueden ver.

Adriana dedica todos sus logros a sus padres doña Nidia y don Marco Tulio, quien falleció en mayo del 2021); aunque no esté físicamente la periodista confía en que su papá la cuida desde el cielo y ve todo lo que hace, pues siempre fue su principal fan.

“Le dedico todo a ellos y a mi sobrina Mariana que es como mi hija”, agrega Adriana, quien además es parte del equipo de producción del programa La Cancha.