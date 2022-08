Teletica transmitirá Mundial Femenino Sub-20 con mujeres como fichas estelares

Ilusión y compromiso, dos palabras que sintetizan hoy los sentimientos de Melissa Alvarado y Adriana Hernández, periodistas deportivas de Teletica. Se trata de mujeres con amplia credibilidad y experiencia en la cobertura deportiva en general, pero que con los años se han abocado a visibilizar el fútbol femenino en Costa Rica. Ellas serán dos de las fichas estelares durante la transmisión exclusiva de Televisora de Costa Rica del Mundial Femenino sub 20, que arranca el 10 de agosto y que tiene como sede nuestro país.

Esta es la primera ocasión en que Televisora de Costa Rica obtiene al 100% la exclusiva de transmisión de un evento de FIFA y, por ello, han planeado una cobertura por todo lo alto desde todas sus plataformas (Canal 7, TD+, TDMAX y Teletica Radio). El evento, en el que participarán 16 selecciones y que traerá más de 1.000 visitantes a Costa Rica, contará además con la participación de Mónica Malavassi como comentarista y Pablo Segura como narrador.

Jorge Martínez, Claudio Ciccia y Daniel Quirós también integran el equipo de periodistas y narradores.

La cobertura, además, contará con el detalle de que los principales partidos serán narrados (en vivo desde los estadios) y escuchados por Teletica Radio (91.5 FM). Las voces de Christian Sandoval y Méndez no faltarán en el dial.

Un dato curioso es que la señal de televisión para cada juego saldrá desde Suiza y viajará a cada rincón del mundo donde se transmitirá el mundial.

Adriana Hernández y Melissa Alvarado son dos periodistas que se han enfocado en destacar el fútbol femenino. Ellas, incluso, participan en el programa de radio 'Cambio de juego', que informa propiamente el acontecer de ese deporte. Foto: Teletica para LN

Alegría retadora

Este será el segundo mundial presencial que cubrirá Melissa Alvarado y el primero para Adriana Hernández.

“Estuve en el mundial de la Sub-17. Esta cobertura va a a ser un reto. En aquel momento tenía 23 años. Ahorita estoy más madura, más consciente de lo que significa cubrir un mundial para televisión. Es un reto mayor y se debe tener más preparación. Que J (Jorge Martínez, director de Teletica Deportes) nos diera la oportunidad de ser referentes, de llevar la batuta es muy gratificante.

“Cubrir un mundial desde Costa Rica se saborea y se vive diferente. Me preparo diferente. Llevamos tres semanas buscando información”, comentó Alvarado, quien figurará como presentadora y hará el enlace entre los diferentes profesionales. Eso incluye a Adriana desde la cancha, quien brindará información y aportará datos, aunque es probable que durante las transmisiones realice otro tipo de intervenciones.

Esta cobertura significa una enorme responsabilidad, la cual ha requerido de mucha preparación previa. Ambas periodistas se caracterizan por ser unas estudiosas del deporte.

“Estoy muy ilusionada y contenta: es el primer mundial que cubriré presencialmente. He hecho otras coberturas; pero estar en un mundial, aunque sea de categoría menor, es otro nivel, este es un evento que emociona, entra nerviosismo y también felicidad.

“Nos hemos preparado arduamente. Nosotras siempre estamos buscando información, atentas a noticias actuales. No nos hemos preparado solo para mundial, sino desde años atrás. Tenemos la bendición de estar en una empresa sólida y estable como Televisora de Costa Rica”, agregó Hernández.

La periodista Adriana Hernández, de 30 años, suma 11 de experiencia cubriendo deportes. Foto: Teletica para LN

Resaltar a la mujer

Para Hernández trabajar en la cobertura de un mundial femenino representa “un premio a años de esfuerzo”. Ella y Melissa han resaltado por mucho tiempo la labor de las mujeres futbolistas, quienes en la inmensa mayoría deben realizar otros trabajos para subsistir, además del de la cancha.

“Para mí esta cobertura es un sueño y agradezco a la televisora por darnos la confianza y delegar en nosotras una responsabilidad tan grande como es llevar la batuta de un mundial femenino.

“Habrá quienes piensan que este es un mundial de categoría menor, pero eso no tiene nada que ver, la validez y el esfuerzo son los mismos para las futbolistas que hicieron un inmenso sacrificio para llegar hasta aquí”, argumentó Hernández.

Por su parte, Melissa también resaltó el valor que tiene para ella cubrir este mundial.

“La gente muchas veces dice que es un mundial femenino, que el fútbol femenino apenas está arrancando y eso vale más. Clasificar a un mundial femenino cuesta mucho y, para nosotras, tener la oportunidad de estar presentes en esto, pues se disfruta más.

“Como hemos estado tan compenetradas con el fútbol femenino sabemos de todos los sacrificios que representa para ellas, por lo que tenemos la oportunidad de hablar, informar y enseñar a la gente sobre todo esto. Nuestro trabajo es mostrarle a todas las personas que nos van a sintonizar, quiénes son las jugadoras, de dónde vienen, que no se dedican solo al fútbol femenino, que una puede estar estudiando derecho y también disfrutando un mundial”.

–Además, me parece valioso que sean ustedes, quienes le han dado seguimiento al fútbol femenino, las que estén al frente de estas transmisiones y cobertura. Esto lo hace más cercano, incluso por sus propias vivencias…

A: También el reto, como mencionaba anteriormente Meli, de compenetrar a la gente con el fútbol femenino. De que muchas veces, incluso nosotras, hemos tenido que luchar. De que trabajamos en deportes y dicen que por ser mujeres quizá no sepamos tanto como un hombre. Igual es la misma comparación (que a veces hacen) del fútbol masculino con el femenino y podrían decir: ‘ay, tal vez un mundial femenino no sea tan emocionante como uno masculino, tal vez no atraiga’ y es todo lo contrario.

“Es todo un reto estar nosotras al frente, tener la batuta como mujeres y además acercar a la gente; convencer al público y a todos los aficionados que sí, es un mundial femenino, pero siempre es un mundial (...)”.

Melissa y Adriana están comprometidas con ofrecer un trabajo responsable, pero más allá, transmitirle a la audiencia el disfrute que vivirán luego de su preparación.

“Vamos a llevar la mejor información, por todas las plataformas, lo más importante es que lo vamos a disfrutar. Hacerle sentir a la gente en familia con nosotros”, dijo Melissa.

Adriana invita a las personas aficionadas al fútbol a hacerse fans de las jugadoras.

“Son un baluarte en el fútbol femenino y va a haber un antes y un después de este mundial. Que las reconozcamos, que pongamos cara a esos nombres que hemos escuchado y que las apoyemos muchísimo porque a partir de este momento van a entrar a la historia del fútbol femenino costarricense”.

Melissa Alvaro, de 31 años, cuenta con 11 de experiencia en el mundo deportivo. Foto: Teletica para LN

"Hacernos fans"

Lilliana Carranza, gerente de Comunicación Corporativa de Teletica, comentó que para la televisora esta cobertura, además de ser un honor, ilusiona mucho a todas las personas involucradas. Para ellos, será una vitrina de Costa Rica ante el mundo.

Carranza destaca que en los diferentes productos de Teletica se podrá conocer más de las jugadoras, de sus historias. La comunicadora no ocultó su entusiasmo, sobre todo porque días antes de que arranque el Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica, ella se emocionó al ver la histórica asistencia que tuvo la final femenina de la Eurocopa, en el estadio de Wembley. A ese evento llegaron 87.192 aficionados, un récord para una final (femenina o masculina).

“El mundo del fútbol femenino es un fenómeno que viene en crecimiento. Para la televisora tener la posibilidad de llevar las incidencias de este mundial es una enorme oportunidad. Además, claro, es una responsabilidad que llena de ilusión”, expresó Carranza.

En nombre de la Televisora, Carranza extendió una invitación para que las personas acudan a apoyar a las futbolistas a los estadios (los partidos se realizarán en el Estadio Nacional, en La Sabana, y también en el Alejandro Morera Soto, en Alajuela).

“Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que el país viva esta fiesta. Invitamos a quienes puedan ir a los estadios a que lo hagan. Es una fiesta de gran magnitud de la que estamos siendo sede.

“Desde la empresa tenemos la campaña ‘Hagámonos fans’, con la que queremos invitar a la gente a ser fan de esta nueva generación de jugadoras, apoyarlas, acompañar a sus familias. Hacernos fans, hacer esto contagioso”.

¿Por dónde ver los partidos?

Por canal 7 se transmitirán 18 partidos, entre ellos todos los juegos de la Selección Nacional. Lo mismo por Teletica Radio.

El canal TD+, que desde hace tiempo ha sido vitrina para el fútbol femenino, transmitirá 14 juegos.

Además, contarán con un programa especial: TD+ Mundial, que ofrecerá detalles y análisis de las diferentes jornadas futbolísticas a partir de las 8 p. m., del 8 al 28 de agosto.

Por último, a través de la aplicación de paga TDMAX se podrán observar los 32 partidos desde cualquier dispositivo móvil o computadora.