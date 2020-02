“No hay diferencias entre el fut femenino y el masculino. Es exactamente lo mismo. Siempre tratan de minimizarlo. Tuve un colega que me preguntó: ¿en el fut femenino cuánto se juega? Aunque uno cree que estamos en otro ciclo, ellos deberían de entender que es igual. Hay ciertos detalles que la gente no sabe. Casi me voy de espaldas con eso que él me dijo. En esos momentos uno entiende que hay a quienes esos detalles no les importan y ni siquiera buscar aprender”, destacó.