Actor tico Harry Shum Jr. será parte de la nueva temporada de ‘Grey’s Anatomy’

El actor costarricense Harry Shum Jr. será uno de los actores que se unirá a la temporada 19 de Grey’s Anatomy, popular serie dramática de ABC.

El actor, quien formó parte del elenco de Love Hard (¡Qué duro es el amor!) -comedia romántica navideña de Netflix de Hernán Jiménez-, también confirmó la noticia en sus redes sociales.

“Honrado de unirme a esta icónica producción”, publicó el actor en su cuenta de Instagram.

En 'Grey's Anatomy', el actor Harry Shum Jr. encarnará a Daniel ‘Blue’ Kwan, un médico en formación. (Bettina Strauss/Netflix/Bettina Strauss/Netflix)

De acuerdo con Deadline, medio que confirmó la noticia en exclusiva, además de Shum se unirán al drama médico los actores Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho y Midori Francis.

“Los cinco interpretarán a residentes quirúrgicos de primer año en Gray Sloan, a la que se ordenó disolver y reconstruir su programa de enseñanza en el final de la temporada 18″, dice Deadline.

Según supo el medio estadounidense, el tico interpretará a Daniel ‘Blue’ Kwan, un hombre generoso pero muy competitivo. Es muy inteligente, ingenioso e impaciente y no le gusta perder, pero por cuestiones familiares no había podido terminar su carrera y ahora que tiene la oportunidad no piensa desaprovecharla: piensa mostrar todo su potencial.

Actor consolidado

Harry Shum Jr. es un actor oriundo de Limón, provincia en la que nació y pasó gran parte de su infancia. Sus padres son originarios de China (su padre es de Fujian y su madre nació en Hong Kong), sin embargo, se trasladaron a Costa Rica para abrir un negocio.

“Siento que tengo lo mejor de los dos mundos (el oriental y occidental): hablo mandarín y español. El español es, en realidad, mi primera lengua. Aprendí mandarín e inglés después”, detalló el actor años atrás, en una entrevista con la revista Asiance Magazine.

El actor, quien es nacionalizado estadounidense pero se considera “latino”, se mudó a California, Estados Unidos en su adolescencia y fue en la secundaria donde aparecieron sus deseos de bailar y actuar.

[ Harry Shum Jr., el actor tico que brilla en la cinta de Hernán Jiménez ‘Love Hard’ ]

Harry Shum Jr. en una escena de la película 'Love Hard', que Netflix estrenó en noviembre del 2021. Foto: Cortesía de Netflix (Bettina Strauss/Netflix/Bettina Strauss/Netflix)

De hecho, inició su carrera como bailarín de conciertos, donde tenía como jefa nada más y nada menos que a Jennifer López. Posteriormente tuvo pequeñas participaciones en las cintas Step Up 2 y Step Up 3; también una actuación especial en las series de Nickelodeon Zoey 101 y iCarly.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó en el 2009, cuando obtuvo el papel de Mike Chang en Glee, serie que le permitió consolidar su carrera. En el 2015 pasó a formar parte de otra producción televisiva Shadowhunters, programa con el que obtuvo el People’s Choice Award como Estrella masculina de televisión favorita, en el 2018.