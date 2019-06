Grandes noticias para los fiebres del animé, Netflix transmitirá Neon Genesis Evangelion a partir de este viernes. No solo será el regreso de la emblemática serie de 26 capítulos, que se estrenó en 1995, sino que también el catálogo del servicio de streaming ampliará su oferta con las películas The End of Evangelion y Neon Genesis Evangelion: Death(true²).