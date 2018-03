GD: Es entregarse a un algo y dejar todo lo demás. Yo siempre me propongo negocios, no sé, una línea de camisetas, pero me ofrecen un concierto en Nicaragua y queda todo botado. Y yo me pregunto, ‘¿cuándo podré hacer algo que no sea música?‘, y no, no puedo. Todas mis cosas quedan a medio palo porque siempre la música les gana.