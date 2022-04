Y el Rock Fest se hizo vinilo: así es el nuevo disco que celebra al rock tico

¡De colección! Una compilación en un disco doble de vinilo es la nueva sorpresa de parte de la organización del Rock Fest, el mítico encuentro de rock costarricense que desde hace algunas semanas viene calentando a los entusiastas de la música local, todo como parte de la celebración de los 25 años de la franquicia creada por el productor y publicista Ernesto Adduci.

El compilado, titulado simplemente Rock Fest 25, es el tercer disco que sale al mercado de la mano del festival (hubo discos compactos Rock Fest que coincidieron con las ediciones del festival de 2001 y 2013) y el primero que se edita en formato de vinilo. La producción incluye 25 grandes canciones de los artistas que han sido parte del espectáculo, el cual tras unos años de pausa volverá este 2022, cuando tome el anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, el sábado 14 de mayo.

“Siempre he dicho que Rock Fest es una plataforma más que un festival y estos objetos de colección son muy valiosos para preservar la memoria. El disco es valiosísimo para los artistas nuevos y para los que tienen muchos años en la escena, así como para el público tico que ha escuchado rock nacional desde hace muchos años. Es un lindo retrato auditivo del rock costarricense que se puede tener en las manos y escucharlo en una tornamesa”, dijo Aducci, creador y productor del Rock Fest.

El disco de colección del Rock Fest está a la venta en las tiendas Bansbach desde el lunes 18 de abril. (Cortesía)

La producción cuenta con himnos de la música hecha en Costa Rica y también propuestas más recientes del género. Este balance también se refleja en el line up del festival, el cual contará tanto con bandas veteranas de la escena así como agrupaciones más jóvenes y vigentes.

El disco doble incluye piezas emblemáticas de 50 al Norte, Kadeho, El Parque, Nada, Inconsciente Colectivo, Pazword, Gandhi, Alphabetics, The Movement in Codes, La Versión Extendida de las Cosas, Los Waldners, Endemia, Akasha, Adaptados, Billy The Kid, Ladrona, Deznuke, Insano, Xpunkha, El Guato, Tropa 56, Nakury & Barzo, Mimayato, Federico Miranda y Los Govinda.

“Contiene himnos desde Dime qué puedo hacer sin ti de 50 al Norte, pasando por Sola de Kadeho a Cuántas noches de El Parque y Estréllame de Gandhi. Es un ¿who is who? de las piezas. Además presenta a artistas que estarán por primera vez en el festival como Nakury & Barzo, Mimayato o Fede Miranda. Hay un Lado C que es totalmente pesado con temas de Billy The Kid, Ladrona, Insano y Deznuke, que están pesadísimos. Es riquísimo, la gran mayoría de las canciones nunca han salido en un vinilo en la historia”, agregó Aducci.

El disco fue masterizado por el ingeniero y productor Giacomo Buonafina (un viejo conocido del rock tico) en Barcelona, España, y fue prensado en Smashed Plastic Record, en Chicago, Estados Unidos; además cuenta con el arte de Sam Kirk y Jenny Cunningham en la portada e ilustraciones.

El libro del Rock Fest fue publicado por Encino Ediciones y está disponible en Librería Internacional. Ilustración de portada por Noelia Esquivel. (Cortesía)

El álbum —producido por Aducci y el gestor cultural Fo León como productor asociado—, está disponible en las tiendas virtuales y físicas de Bansbach; el precio es de ¢35.900 (más impuestos). Las ganancias sobre las ventas del disco doble serán donadas a nombre de los músicos al proyecto Chepe se baña.

La producción forma parte de una gama de productos de mercadeo del Rock Fest que incluye, además, el libro Rock Fest: Desde el asiento del conductor que relata cómo se gestó y consolidó uno de los más emblemáticos festivales musicales en la historia de Costa Rica. También en el encuentro en Parque Viva habrá venta de camisetas, sandalias, mochilas y otros artículos relacionados con la historia del evento.

Realidad virtual

Otro de los atractivos que este 2022 presentará el festival es una experiencia de realidad virtual. Esta incluirá canciones en versiones inéditas que fueron grabadas por una banda de estrellas del Rock Fest que se formó especialmente para esta ocasión.

“Formamos una banda de all stars a la que llamamos Radio Casino en honor a la primera emisora en Costa Rica que programó rock tico. La banda está formada por Abel Guier de Gandhi y Mimayato en el bajo, Roberto Brenes de Kadeho en la guitarra, Federico Dörries de El Parque en la batería y Valeria Atkeys de Nou Red en el teclado”, explicó Aducci.

Radio Casino grabó cuatro piezas especiales para rendir homenaje a grupos icónicos de la historia del rock criollo, con la participación de los cantantes Nakury, Pedro Capmany, Stella Peralta, Geovanny Durán y Pato Barraza.

Entradas

El Rock Fest, a realizarse el el sábado 14 de mayo, está pactado para dar inicio a las 10 a. m. y se extenderá durante 12 horas. Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr; los precios van de los ¢15.000 hasta los ¢26.000 (niños menores de 12 años entran gratis).

El ‘track list’ del compilado del Rock Fest 2022

1. Dime qué puedo hacer sin tí (50 al Norte)

2. Sola (Kadeho)

3. Cuántas noches (El Parque)

4. El universo es mío (Nada)

5. Avenida Central (Inconsciente Colectivo)

6. Burning Times (Pazword)

7. Estréllame (Gandhi)

8. Frutista (Alphabetics)

9. A Million Pieces (The Movement in Codes)

10. Avenida (La Versión Extendida de las Cosas)

11. Papalotes (Los Waldners)

12. Versos de tierra adentro (Endemia)

13. Tan solo a un paso (Akasha)

14. Salir (Adaptados)

15. Tormenta de fuego (Billy The Kid)

16. El Apocalipsis es ahora (Ladrona)

17. I’m Not God (Insano)

18. Cómo uno solo (Deznuke)

19. Ruleta rusa (Xpunkha)

20. Machalá, machalá (El Guato)

21. A la carga (Tropa 56)

22. Para mi gente (Nakury & Barzo)

23. Happy King (Mimayato)

24. Corazón al mar (Federico Miranda)

25. El camino (Los Govinda)